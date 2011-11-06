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Ekonomi

Türkiye'ye en fazla yatırım Almanlardan

Faaliyette bulunan 28 bin 500 uluslararası sermayeli şirket arasında, 4 bin 688 şirket ile Almanya ilk sırada yer alıyor

06 Kasım 2011 02:00

T24 - Faaliyette bulunan 28 bin 500 uluslararası sermayeli şirket arasında, 4 bin 688 şirket ile Almanya ilk sırada yer alıyor. Almanya'yı, 2 bin 345 şirket ile İngiltere ve bin 981 şirket ile Hollanda izliyor.      

Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası sermayeli şirketler, en fazla toptan ve perakende ticaret, imalat sanayi, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri sektörünü tercih etti.       


Toptan ve perakende ticaret sektöründe 8 bin 722, imalat sanayinde 4 bin 669, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetlerinde 4 bin 582, inşaat sektöründe 2 bin 703, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetlerinde 2 bin 559 uluslararası şirket faaliyet gösteriyor.       


İmalat sanayinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerde kimyasal madde ve ürünleri imalatı 523 adet ile ilk sırada yer alırken, bunu 500 şirket ile gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı, 461 şirketle tekstil ürünleri imalatı izledi.       

Türkiye'de faaliyette bulunan 28 bin 500 adet uluslararası sermayeli şirketin yüzde 77,7'si limited şirketlerden, yüzde 20'si anonim şirketlerden, geri kalan yüzde 2,3'lük bölümü ise şubelerden ve komandit, kolektif, adi şirket, iş ortaklığı ve adi komandit şirketlerden oluşuyor.
      


Yabancılar İstanbul'u tercih etti      


Yabancı şirketlerin en çok tercih ettiği iller ise İstanbul, Antalya ve Ankara oldu. İstanbul'da 15 bin 854, Antalya'da 3 bin 423, Ankara'da bin 850 adet uluslararası sermayeli şirket faaliyette bulunuyor.


İstanbul'daki uluslararası sermayeli şirketlerin 5 bin 700 adedi toptan ve perakende ticaret sektöründe, 2 bin 710 adedi imalat sanayinde, 2 bin 400 adedi gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri sektörlerinde yer alıyor.

      
Uluslararası sermayeli şirketlerin sayısının ülkeler göre dağılımı şöyle:
       
         (1954-2011/Ağustos)
         Ülkeler                         Şirket Sayısı
         ------------------           -----------------------
         -AB Ülkeleri (27)                   14.574
         Almanya                              4.688
         Hollanda                             1.981
         İngiltere                            2.345
         İtalya                                 886
         -Diğer AB ülkeleri                   4.674
         -Diğer Avrupa ülkeleri (AB Hariç)    3.775
         -Afrika ülkeleri                       556
         -Kuzey Amerika                       1.376
         ABD                                  1.176
         Kanada                                 200
         -Orta ve Güney Amerika, Karayipler     149
         -Yakın ve Orta Doğu ülkeleri         5.719
         Azerbaycan                           1.000
         Irak                                   848
         İran                                 1.945
         Diğer                                1.926
         -Diğer Asya                          2.025
         Çin Halk Cumhuriyeti                   423
         Güney Kore Cumhuriyeti                 183
         Diğer                                1.419
         -Diğer ülkeler                         326
         --------------------------     ---------------
         TOPLAM                              28.500

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