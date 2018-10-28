Türkiye'ye Dünya Güreş Şampiyonası'nda toplam 9 madalya

Grekoromen stil 77, 97 ve 130 kiloda bugün yapılacak repesaj ile madalya karşılaşmalarıyla sona erecek şampiyonada Türk güreşçiler, müsabakalarını tamamladı.

Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye adına son madalya müsabakasına grekoromen stil 87 kiloda Metehan Başar çıktı.

Finalde Ukraynalı Zhan Beleniuk'u 2-1 mağlup eden Metehan, Macaristan'daki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan tek Türk güreşçi oldu. Türkiye, Budapeşte'deki 5. final müsabakasında altın madalyaya ulaştı.

Metehan, geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da kürsünün zirvesinde yer almıştı. Milli güreşçi, böylece üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Türkiye grekoromen stilde Metehan'ın aldığı altın madalyanın dışında 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Grekoromen stilde Emrah Kuş gümüş madalyada kalırken, Ekrem Öztürk ve Rahman Bilici bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda finalde kaybeden Yasemin Adar ve Elif Jale Yeşilırmak gümüş madalyayla yetinirken, Buse Tosunüçüncülük kürsüsüne çıktı. Serbest stilde ise Fatih Erdin gümüş madalya alırken, Süleyman Atlı bronz madalya elde etti.

Milliler, böylece şampiyonayı 1 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9 madalyayla kapattı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, kadınlar, serbest ve grekoromen stilde beraber yapılan şampiyonalarda Türkiye'nin ilk kez 9 madalya kazandığı ifade edildi.

Türk Milli Takımı, geçen yıl Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanmıştı.

Favoriler kaybetti

Budapeşte'de Türkiye'nin en önemli altın madalya umutları Taha Akgül ve Rıza Kayaalp kürsünün uzağında kaldı.

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha, serbest stil 125 kilo çeyrek final mücadelesinde İranlı Parviz Khodavirdi Hadibasmanj'a sürpriz bir şekilde 3-2 mağlup oldu.

Grekoromen stil 130 kiloda son dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, hakem kararının sonuca etki ettiği maçta Estonyalı Heiki Nabi'ye ilk turda 2-1 yenildi.

Kariyerinde 3 dünya ve 8 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza, geçen yılki Dünya Şampiyonası'nda finalde Nabi'yi 2-1 yenerek altın madalya kazanmıştı.

Ayrıca son üç Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan Soner Demirtaş da Budapeşte'den madalyasız döndü. Milli güreşçi, Özbek Bekzod Abdurakhmonov ile yaptığı bronz madalya maçını 3-2 kaybetti.