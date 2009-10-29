Türkiye'ye dönüş yapan PKK'lılar o kıyafetleri konuştu

Türkiye'ye gelen PKK'lılar o günden beri ortada yoktu. Sırra kadem basan PKK'lılar sonunda ortaya çıktı.









Dağdan inen Kandil Grubunun sözcücü Gençdal: Devlet yetkilileri elbisenizi çıkarın dese çıkarırdık PKK'lıların terörist kıyafetiyle Türkiye'ye giriş yapmaları çok konuşuldu. Bu manzara devlete meydan okuma olarak algılanmıştı..

Eleştiri odağındaki isimlerden Nurettin Turgut ve Şerif Gençdal Taraf gazetesinden Neşe Düzel'e konuştu.. Düzel sordu hedefteki isimler eleştiriler cevap verdi.

Neden gerilla elbiseleriyle geldiniz?

M. Şerif Gençdal( Kandil): Nasıl gelecektim? Ben dağdan geliyorum. Dağda benim elbiselerim bunlardı. Yıllar sonra ilk defa sivil bir otama girecektim. Biz sayın Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıya ktılıp Kandil'den buraya geldik.

Amacımımız demokratikleşme sürecinin parçası olmak ve barışa katkıda bulunmaktı.

Ama barış için iki taraf gerekiyor. Gerilla elbiselerinin bir tepki toplayacağını hiç düşünmediniz mi?

Bu elbiseler bizim dağda günlük kıyafetimiz. Dağdan inerken de doğal olarak o elbiselerimizle indik. Başka hangi elbiseyle ineceğiz ki... Savcılıktaki sorguda da bizim üzerimizde o elbiseler vardı. Türk yetkililerle görüştüğümüz sırada ya da Savcılık'ta bize şu denilseydi belki biz onu yapardık yani.. Çıkarın deseydiler..

Gerilla elbisesiyle gelmek örgüt kararı mıydı yoksa sizin kararınız mıydı?

Kendi kararımızdı bizim dağda sivil elbiselerimiz yok.

"Amacımız barışa katkı sunmak" diyorsunuz ama gerilla kıyafeti Batı'da büyük tepki ve öfke yarattı. Gerilla elbiseleri, bayraklar, posterler gösteriler aslında gizli bir endişenin sonucu mu? "Biz yenilmedik" mesajı vermeye mi çalışıyorsunuz?

Yok biz ne yendiğimizi ne de yenildiğimizi ilan etmeye geldik buraya. Bizim geliş amaçlarımız bambaşka. Bizi bir grişim grubu olarak görün. Biz barış yolunda bir ön adım olmak istedik. Barış isteğimizde samimiyeti göstermek istedik. Yoksa biz batının hassasiyetini anlıyoruz.

Eğer amaç barışsa bugün tekrar gelseniz gene aynı şekilde aynı elbiselerle aynı törenlerle mi gelirdiniz yoksa daha başka bir yöntem mi izlerdiniz?

Nurettin Turgut (Mahmur): Bu örgütlenmiş bir olay değil. İnsanlar içlerinden geldiği gibi hareket ettiler. Bu halkın yıllardır acılar yaşadığını herkes kabul etmeli. Yıllardır konuşma kendi kimliğiyla yaşamasına fırsat verilmemiş bir halk bu. Elbette kendinden koparılan parçaları karşılamak bu tavrı gösterir.

Peki sizce Kürtler Türkler'i anlıyor mu?

Hayır yeterince anlamıyorlar. Türklerle Kürtlerin birbirlerinin anlamasının zemini hiç yaratılmadı. Çünkü bunu istemeyen güçler var. Ama şu da var. Bu tepkiler kalıcı olmayacak. Çünkü kendimizi anlattıkça ve karşı tarafı da anladıkça tepkiler azalacak.

Barış Grubu'nda kimlerin geleceğine kim karar verdi?

9 Ekimdeki avukat görüşmesinde Kürt halkının önderi sayın Abdullah Öcalan demokratikleşme sürecinin önünün açılması için Türkiye'ye barış gruplarının gelmesini önerdi. Bu öneri PKK yönetim organı olan konsey tarafından da onaylandı ve konsey kendi kadrolarına bir çağrı yaptı. Biz de kendi özgür irademizle başvurduk. Yönetim bu başvurular arasından seçti.