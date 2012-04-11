Türkiye'ye donarak ölüm cezası

İstanbul Ümraniye’deki Ayşe Çarmıklı İlköğretim Okulu’ndan 22 Ocak 2004’te karnesini alıp evine dönerken kar ve tipide donarak ölen 7 yaşındaki Atalay Kemaloğlu’nun ailesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından haklı bulundu.

İlbey ve Meriye Kemaloğlu çiftinin, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenidoğan Belediyesi hakkında İstanbul İdare Mahkemesi’ne açtıkları 324’er bin liralık tazminat davası, fakirlik belgesi yeterli görülmediğinden düşmüştü. 20 bin lira dava harcını ödeyemedikleri gerekçesiyle davaları reddedilen Kemaloğlu ailesi, AİHM’ye başvurmuştu. AİHM de, Türkiye’nin, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) yaşam hakkıyla ilgili 2’nci ve adil yargılanma hakkıyla ilgili 6’ncı maddelerini ihlal ettiğine” hükmetti. Karar gereği Türkiye, Kemaloğlu çiftine mahkeme masrafları da dahil olmak üzere toplam 54 bin 500 Euro tazminat ödeyecek.

AİHM kararında, “ölümle ilgili ihmali bulunanları cezalandırmadığı ve yine duruşmalarda mağdur aileye yardım yapmadığı” gerekçesiyle Türkiye’yi suçlu buldu.