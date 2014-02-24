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Dünya

'Türkiye'ye doğalgaz indirimi yok'

İran milli gaz şirketi Genel Müdürü Hamid Rıza Iraki, 'Türkiye'ye doğalgaz indirimi yapılması gündemde yok' açıklaması yaptı

24 Şubat 2014 18:46


Türkiye'nin fiyat indirimi yönündeki talebinin kabul edilebilir olmadığını savunan İran mili gaz şirketi Genel Müdürü Hamid Rıza İraki, "hiçbir şekilde indirim yapma niyetimiz yok ve tutumumuzu savunacağız" dedi.

NTV'de yer alan habere göre Irak, Türkiye'nin gelecekte daha fazla doğalgaz alımı karşılığında bir indirim talebinde bulunduğunu ve bu konuda ön görüşmelerin yapıldığını da belirtti.

Türkiye, İran'dan aldığı doğalgaz fiyatlarında indirim talebiyle Uluslararası Tahkim'e başvurmuştu.

Türkiye bin metreküp doğalgaz için İran'a 490 dolar ödüyor.

 

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