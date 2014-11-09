T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'ye din özgürlüğü eleştirisi

İslam dünyasını başka dinlere karşı hoşgörülü olmamakla suçlayan Alman politikacı Volker Kauder, Türkiye'ye de din özgürlüğü konusunda eleştirilerde bulundu.

09 Kasım 2014 15:36


Almanya'da iktidar partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Focus dergisine yazdığı yazıda, İslam ülkelerinde başka dinlere karşı hoşgörü gösterilmediğini belirterek "İslam dünyasında din özgürlğü sınırlandırılmamış olsaydı, dünyadaki birçok çatışma meydana gelmezdi" dedi.

IŞİD çağrısı

İslam'ın resmi din olduğu ya da toplumda ağırlıkta olduğu ülkelerde diğer dinlere mensup olanların birçok açıdan rahatsız edildiğini ya da soruşturmalara maruz kaldığını ifade eden Alman politikacı, İslam ülkelerinden IŞİD'e mesafeli olmalarını da istedi.

Kauder, İslam ülkelerinin "dinlerin barışçıl şekilde birlikte yaşamasının değerini keşfetmeleri ve IŞİD örgütünün terörüne karşı da açık mesafe koymaları" gerektiğini dile getirdi.

Alman politikacı, insan haklarının korunması ve barışın güvence altına alınmasına din özgürlüğünün katkıda bulunacağına dikkat çekti.

Türkiye'ye eleştiri

Kauder, bu bağlamda Türkiye'ye de eleştirilerde bulundu.

Almanya'da Müslümanların kendi camilerini yapmalarına doğal olarak izin verildiği gibi, Hristiyanların da dünyanın her yerinde kilise inşa etme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Kauder, "Biz bir değerler topluluğu olarak haraket ettiğimiz için, özellikle Avrupa değerlerinden taviz vermemelidir" diye sözlerini sürdürdü.

Kauder, Türk hükümeti gibi bu hakkı tanımak istemeyenlerin Avrupa'nın çok uzağında olduklarını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanVolker Kauder TürkiyeHristiyan Demokrat BirlikMeclis Grup Başkanı Volker Kauder FocusIŞİDTürkiyeMüslümanlarınHristiyanlarınKauderAvrupaTürkDeutsche Welle Türkçe AFP/DW/HS/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24