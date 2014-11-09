Türkiye'ye din özgürlüğü eleştirisi



Almanya'da iktidar partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Focus dergisine yazdığı yazıda, İslam ülkelerinde başka dinlere karşı hoşgörü gösterilmediğini belirterek "İslam dünyasında din özgürlğü sınırlandırılmamış olsaydı, dünyadaki birçok çatışma meydana gelmezdi" dedi.

IŞİD çağrısı

İslam'ın resmi din olduğu ya da toplumda ağırlıkta olduğu ülkelerde diğer dinlere mensup olanların birçok açıdan rahatsız edildiğini ya da soruşturmalara maruz kaldığını ifade eden Alman politikacı, İslam ülkelerinden IŞİD'e mesafeli olmalarını da istedi.

Kauder, İslam ülkelerinin "dinlerin barışçıl şekilde birlikte yaşamasının değerini keşfetmeleri ve IŞİD örgütünün terörüne karşı da açık mesafe koymaları" gerektiğini dile getirdi.

Alman politikacı, insan haklarının korunması ve barışın güvence altına alınmasına din özgürlüğünün katkıda bulunacağına dikkat çekti.

Türkiye'ye eleştiri

Kauder, bu bağlamda Türkiye'ye de eleştirilerde bulundu.

Almanya'da Müslümanların kendi camilerini yapmalarına doğal olarak izin verildiği gibi, Hristiyanların da dünyanın her yerinde kilise inşa etme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Kauder, "Biz bir değerler topluluğu olarak haraket ettiğimiz için, özellikle Avrupa değerlerinden taviz vermemelidir" diye sözlerini sürdürdü.

Kauder, Türk hükümeti gibi bu hakkı tanımak istemeyenlerin Avrupa'nın çok uzağında olduklarını söyledi.