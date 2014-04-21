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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'ye din özgürlüğü çağrısı

Alman Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Federal Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Türkiye'ye din özgürlüğünü güvence altına alma çağrısında bulundu.

21 Nisan 2014 12:19

"Rheinische Post" gazetesine konuşan Volker Kauder, "Türkiye din özgürlüğünü güvence altına almadığı sürece Avrupa değerler topluluğundan uzakta kalmaya devam edecektir" görüşünü dile getirdi.

Kauder, "Almanya'daki Müslümanlar nasıl camilerini yapabiliyorsa, Türkiye'deki Hrıstiyanlar da kiliselerini inşa edebilmeli" dedi. Kauder, Avrupa Birliği (AB) yetkililerini de konuyu Türk hükümeti nezdinde vurgulamaya davet etti.

Almanyalı Müslümanları da CDU'ya üye olmaya çağıran Volker Kauder, "Özgürlüğü savunan Müslümanlara partimizin kapıları açıktır" dedi.

'Türkiye AB'yi zorlar'

Öte yandan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde CDU'nun liste başı adayı olan David McAllister, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıktı. "Saarbrücker Zeitung" gazetesinin sorularını yanıtlayan McAllister, "Türkiye'nin üyeliği AB'yi zorlar" ifadesini kullandı. McAllister, "Türkiye'deki iç gelişmeler, bu ülkenin Avrupa standartlarından uzaklaştığını ortaya koydu" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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