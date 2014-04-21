Türkiye'ye din özgürlüğü çağrısı

"Rheinische Post" gazetesine konuşan Volker Kauder, "Türkiye din özgürlüğünü güvence altına almadığı sürece Avrupa değerler topluluğundan uzakta kalmaya devam edecektir" görüşünü dile getirdi.

Kauder, "Almanya'daki Müslümanlar nasıl camilerini yapabiliyorsa, Türkiye'deki Hrıstiyanlar da kiliselerini inşa edebilmeli" dedi. Kauder, Avrupa Birliği (AB) yetkililerini de konuyu Türk hükümeti nezdinde vurgulamaya davet etti.

Almanyalı Müslümanları da CDU'ya üye olmaya çağıran Volker Kauder, "Özgürlüğü savunan Müslümanlara partimizin kapıları açıktır" dedi.

'Türkiye AB'yi zorlar'

Öte yandan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde CDU'nun liste başı adayı olan David McAllister, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıktı. "Saarbrücker Zeitung" gazetesinin sorularını yanıtlayan McAllister, "Türkiye'nin üyeliği AB'yi zorlar" ifadesini kullandı. McAllister, "Türkiye'deki iç gelişmeler, bu ülkenin Avrupa standartlarından uzaklaştığını ortaya koydu" dedi.