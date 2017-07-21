Türkiye'ye DDR benzetmesi

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble Alman gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin tutuklandığı Türkiye'yi eski komünist Almanya Demokratik Cumhuriyeti (DDR) ile kıyasladı. Schäuble 'Bild' gazetesine verdiği demeçte 'Türkiye'deki keyfi tutuklamaların ve asgari konsolosluk standartlarına uyulmamasının kendisine eski Demokratik Almanya'yı hatırlattığını' söyledi. Bakan, "Eski Doğu Almanya'ya gidenler başlarına bir şey geldiği takdirde kimseden yardım bekleyemeyeceklerini biliyorlardı", dedi.

Türkiye'nin artık Alman turistler için riskli ülke haline geldiğini savunan Almanya Maliye Bakanı Schäuble sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, Alman parlamenterlerin Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerlerini ziyaretinde de olduğu gibi bu tür oyunları sürdürdüğü takdirde Almanlara 'Türkiye'ye giderseniz kendiniz sorumlu olursunuz, size hiçbir garanti veremeyiz' demek mecburiyetinde kalırız."

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da aynı gazeteye yaptığı açıklamada "Türkiye'ye gidenlerin, maalesef bir hukuk devletinde tatil yapmadıkları açıktır" dedi.

"Yeni önlemler gündeme gelebilir"

Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier de hükümetin Türkiye ile ilgili olarak aldığı önlemlerin 'kesinlikle gerekli' olduğunu söyledi. Altmaier 'Bild am Sonntag' gazetesine verdiği mülakatta 'Alman vatandaşlarını ve Alman şirketlerini korumakla mükellef olduklarını' belirtti. Türkiye'nin tutumunun kabul edilemeyeceğini söyleyen Altmaier 'Türkiye'nin ancak hukukun üstünlüğüyle başarılı olabileceğini' sözlerine ekledi.

Altmaier, cuma günü ZDF kanalına yaptığı açıklamada da Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in dün ilan ettiği politika değişikliğinin bir süreç olduğunu ve ek önlemlerin gerekli olup olmadığının yakından takip edileceğini söyledi. Başbakanlık Müsteşarı, Alman hükümetinin AB üyelik süreci kapsamında Türkiye'ye yapılan ödemelerin durdurulması için AB üyeleri nezdinde girişimlerde bulunacağını da belirtti.

Silahlanma projeleri donduruldu

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel 'çağrı ve uyarıları dikkate almayan Türkiye'ye uyguladıkları politikaya yeni bir yön vereceklerini' söylemişti. İnsan hakları aktivisti Peter Steudtner ve diğer Almanların tutuklanması üzerine Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye gidecek Almanlara 'aşırı dikkatli olmalarını' salık vermişti. Gabriel Alman şirketlerinin Türkiye'ye yaptıkları ihracata ve yatırımlarına uygulanan Hermes kredi garantisinin gözden geçirileceğini de duyurmuştu.

'Bild' gazetesi Türkiye ile kararlaştırılan ve uygulanmakta olan savunma projelerinin de Almanya hükümeti tarafından askıya alındığını yazdı. NATO müttefiki Türkiye'ye yapılan silah ve mühimmat ihracatı şimdiye kadar normal şekilde devam etmekteydi.

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DW, dpa/AG, BK