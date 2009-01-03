Türkiye’ye büyük onur







FIFA, İsviçre milli maçından sonra çıkan olaylar nedeniyle Türkiye’yi üyelikten atmakla tehdit etmişti! Aynı FIFA, Ermenistan maçındaki barışa yönelik girişimleri nedeniyle Türkiye’yi Dünya Fair-Play Ödülü’ne lâyık gördü.





Vatan gazetesinin haberine göre: "FIFA 12 Ocak’ta Zürih’te yapacağı galada 2008 Dünya Fair-Play Ödülü’nü Türkiye ile birlikte Ermenistan’a verdiğini açıklıyor. FIFA Başkanı Blatter, müjdeyi federasyona mektupla bildirdi.



2005’in Kasım ayında, Türkiye-İsviçre maçından sonra yaşanan çirkin olaylar üzerine Türkiye’yi üyelikten atmayı düşünen ve tarihinin en ağır cezasına çarptıran FIFA (6 maç seyirsiz oynama), aradan 3 yıl geçtikten sonra futbol endüstrisinin en prestijli ödülünü Türkiye’ye veriyor. FIFA, 12 Ocak’ta Zürih’te yapacağı galada 2008 yılı Fair-Play Ödülü’nü “Futbol aracılığıyla dünya barışına yaptığı katkılardan dolayı” Türkiye’ye verdiğini resmen açıklayacak.. FIFA, futbol dünyasının en prestijli ödülünü 6 Eylül 2008’de Erivan’da oynanan Ermenistan-Türkiye maçında atılan barışa yönelik adımlar nedeniyle iki ülke federasyonları arasında paylaştıracak.



DÜNYAYA ÖRNEK



FIFA’NIN konuyla ilgili davet mektubu önceki gün her 2 ülke federasyonuna ulaştı. FIFA Başkanı Sepp Blatter imzasıyla gönderilen davet mektubunda, “2008 yılının Fair-Play Ödülü’ne Türkiye ve Ermenistan federasyonları lâyık görülmüştür. Özellikle sizleri tebrik ediyorum. FIFA’nın organizasyonu olan Dünya Şampiyonası Grup Eleme Karşılaşması’ndaki barışa yönelik önemli girişim bütün dünyaya örnek olmuştur” denildi. Mektupta ayrıca Zürih’te düzenlenecek ve ödülün açıklanacağı galaya Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı ile her iki ülkenin milli takım kaptanları da davet edildi. Türkiye törene tam kadro ile katılacak. Milli Takım’ı da kaptan olarak Tuncay Şanlı temsil edecek.



YÜZLER ‘GÜL’DÜ



HATIRLANACAĞI gibi 6 Eylül 2008’de oynanan Ermenistan-Türkiye maçı için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Erivan’a gitmiş ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile bir araya gelerek iki ülke arasında en üst düzeyde diplomatik ilişki başlamasını sağlamıştı. Türkiye’nin 2-0 kazandığı karşılaşmayı, iki ülke cumhurbaşkanı yanyana izlemişti. Bu karşılaşma sonrasında Gül, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ı 14 Kasım 2009 tarihinde Türkiye’de oynanacak rövanşa davet etmiş ve olumlu yanıt almıştı.



SON ÖDÜL BARÇA’NIN



FIFA’NIN 1987’den beri verdiği fair-play ödüllerini bugüne kadar seyirciler, futbolcular, kulüpler ve yöneticiler almıştı. 2007’deki en son ödüle ise formasına ücretsiz olarak aldığı UNİICEF reklamı ve UNICEF’e yaptığı 1.5 milyon Euro’luk katkıdan dolayı Barcelona Kulübü sahip olmuştu. Bu arada aynı törende kadınlar ve erkeklerde 2008’de dünyanın en iyi futbolcuları da açıklanacak. Bu ödül için erkeklerde Kaka, Messi, Cristiano Ronaldo, Torres ve Xavi, kadınlarda ise Nadine Angerer, Cristiane Marta, Birgit Prinz ve Kelly Smith adaylar arasında."



