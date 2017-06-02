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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'ye bin 192 sığınmacı iade edildi

AB ve Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana bin 200'e yakın sığınmacının Türkiye'ye geri gönderildiğini açıkladı.

02 Haziran 2017 12:09

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mülteci anlaşmasının yürürlüğe girdiği 2016 ortalarından bu yana toplam 1 192 sığınmacı Yunanistan ve Avrupa Sınır Koruma Teşkilatı (FRONTEX) tarafından Türkiye'ye iade edildi.

Açıklamayı yapan Yunan emniyet yetkilileri, Ege Denizi'nin doğusundaki adalarda hâlâ 14 bin sığınmacının bulunduğu bilgisini de verdi.

AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşması, Türkiye üzerinden kaçak yolla Yunan adalarına çıkan ve kendilerine iltica hakkı tanınmayan sığınmacıların Türkiye'ye iadesini öngörüyor.

Ayrıca Yunanistan, 2001 yılında Türkiye ile imzaladığı ikili anlaşmaya uyarınca son 17 ayda bin 196 sığınmacıyı Türkiye'ye iade etti. Uluslararası Göç Teşkilatı'nın (IOM) işbirliğiyle gönüllü olarak Yunanistan'dan ülkesine gönderilen sığınmacı sayısının ise bin 168 olduğu açıklandı.

DW/dpa/AG/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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