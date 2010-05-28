Türkiye'ye başlık açılmayabilir!

T24- İspanya'nın 30 Haziran'da sona erecek AB dönem başkanlığı sırasında Türkiye ile bir müktesebat başlığının açılması mucizeye kaldı.



İspanya, en azından tüketicinin sağlığına ilişkin başlığı müzakereye açmayı hedefliyordu.





Bu başlığın müzakereye açılması için, Türkiye'nin gıda, yem, bitki ve veterinerlik çerçeve yasasını Meclis'ten geçirmesi gerekiyor. Oysa yasa henüz TBMM'nin gündeminde değil.





İspanyol yetkililer, NV'ye verdikleri bilgide, hafta başında yasanın meclisten geçmemesi durumunda, AB'nin 3 hafta gibi kısa bir sürede 1500 sayfayı aşan müzakere pozisyon belgesini onaylayıp başlığı açamayacağını belirtti. Bu sebeple İspanya dönem başkanlığında Türkiye ile bir başlığın müzakereye açılması mucizelere kalmış görünüyor