Türkiye'ye basın özgürlüğü çağrısı



Parlamento seçimleri öncesi Türkiye'de eleştirel haberler yapan basın organlarına devlet yönetimi ve resmi makamlar tarafından özellikle güçlük çıkarıldığını kaydeden Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, seçim kampanyası sırasında çok sayıda muhalif yayın organına da adli soruşturma açıldığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Gazetesi ve gazetenin genel yayın yönetmeni Can Dündar hakkında bireysel suç duyurusunda bulunduğunu işaret eden örgüt, Erdoğan'ın medyayı kendi siyasi amaçları için yönlendirmeye ve muhalif gazeteciler hakkında da dava açmaya son vermesi gerektiğini kaydetti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Suriyeli muhaliflere MİT TIR'ları ile silah taşındığına ilişkin Cumhuriyet'te yayınlanan haber nedeniyle Dündar hakkında iki kez müebbet ve ayrıca 42 yıl hapis cezası istemiyle suç duyurusu yapıldığına işaret etti.

TRT'nin yayınları

Seçim kampanyası sırasında TRT'nin çoğunlukla Erdoğan yanlısı haberler verdiğini ve daha önceki seçimlerde olduğu gibi iktidar partisi AKP'ye de muhalefetteki partilere oranla daha fazla zaman dilimi ayırdığını belirten Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, seçimlerden kısa bir süre önce de Ankara'daki savcılığın Türksat'tan çok sayıda muhalif yayın organını yayınlamamasını istediğini kaydetti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler, yolsuzluk skandalları gibi istenmeyen konulara da yayın yasağı getirilmesini de eleştirdi.