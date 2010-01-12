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Türkiye'ye Babat'ın ölümünden mahkum oldu

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM), yeniden haksız bulundu

12 Ocak 2010 02:00

T24- Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM), yeniden haksız bulundu. 2004 yılında İstanbul’da Alevi Kürt hukuk öğrencisi Önder Babatın öldürülmesi ile ilgili davada Türkiye, 20 bin euro tutarında manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Strazburg’da faaliyet götsteren AİHM, 2004 yılında 25 yaşında iken İstanbul’da öldürülen Kürt Alevi hukuk öğrencisi Önder Babat’ın ailesince yapılan başvuru üzerine açılan davayı sonuçlandırdı.Kararında Babat’ın, yarı resmi bir oluşum tarafından öldürüldüğü, yargısız insafa kurban gittiği savılarının tahmin edici bir biçimde kanıtlanmadığını bildiren Mahkeme, Türk devletinin, Babat ciyanetini etkin bir biçimde soruşturmadığını, pasif kaldığını belirterek Babat’ın ailesine manevi tazminat olarak toplam 20 bin euronun ödenmesine hükmetti.

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