Türkiye'ye Avrupalı tekmesi!

T24 - Belçika’da aşırı sağcı partinin seçim afişinde, beyaz koyun, Türkiye'yi de temsil eden kırmızı koyunu Batı Avrupa’nın dışına tekmeliyor.
Vlaams Belang'ın afişinin bir benzeri, iki yıl önce İsviçre'de kullanılmıştı.
Belçika'nın aşırı sağcı ırkçı Flaman partisi Vlaams Belang, hazırladığı seçim afişiyle bir kez daha tepkilerin odağında.
Tartışmaya yol açan afişte, Türk ve Fas bayraklarını sembolize eden kırmızı renkte bir koyun, Avrupalıları temsil eden beyaz bir koyun tarafından, Batı Avrupa ülkelerinin dışına tekmeleniyor.
Benzeri bir afiş, yaklaşık iki yil önce İsviçre'de düzenlenen genel seçimler esnasında aşırı sağ partiler tarafından kullanılmış ve başta Türkiye olmak üzere tüm Avrupa medyası tarafından eleştirilimişti.
Belçika'daki afişin yabancı düşmanlığını körüklemesi ihtimali Türk elçiligini harekete geçirdi.
Türkiye'nin Brğksel Büyükelçisi Murat Ersavcı, Belçika Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulundu.
Ersavcı, bir siyasi partinin Belçika yasalarına göre suç oluşturan ve açık bir sekilde yabancı düşmanlığı ile ırkçılığı teşvik eden bir afişi kullanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, olayı protesto etti.