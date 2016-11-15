"Türkiye'ye askeri müdahalede bulunalım"

Irak Parlamentosu Savunma Komitesi Ulusal Güvenlik eski Danışmanı Muvaffak El Rubai'nin Türkiye'ye yönelik askeri müdahale olacağını söylediği iddia edildi.

İraqiNews'a göre, Irak'ın önde gelen Şii siyasetçilerinden El Rubai, Irak Parlamentosu'nun kısa bir süre önce yapılan oturumlarda Musul'un sınırlarını korumaya ve yabancı müdahaleyi önlemeye yönelik kararların aldığını belirterek, "Türkiye'yi caydırmaya yönelik tüm diplomatik yollar tükeniyorsa eğer, Irak hükümeti, Ankara'nın ülkenin egemenliğine yönelik tecavüzlerini caydırmak amacıyla askeri müdahalede bulunacak" ifadesini kullandı.