'Türkiye'ye askeri ambargo yok'

T24- İsrail Savunma Bakanlığı, Mavi Marmara olayından sonra dibe vuran Ankara-Tel Aviv ilişkileri nedeniyle Türkiye’ye askeri ambargo uygulanmasının söz konusu olmadığını açıkladı.





Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığı yetkilileri, Türkiye’ye karşı herhangi bir silah ambargosu kararı alınmadığını açıkladı.





Geçen hafta Türkiye’den İsrail’e giden bir grup Türk subayının Heron casus uçaklarını kullanmak için iki haftalık eğitim almakta olduğu yolundaki iddiaları cevaplayan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, gerginleşen ilişkiler nedeniyle İsrail Savunma Sanayii’nin bundan sonra daha dikkatli davranacağını belirterek, ancak bunun ambargo anlamına gelmediğini bildirdi.





Yetkili, “Türkiye ile yaşananları görmezden gelemeyiz, ancak fiili ya da hukuki bir ambargo söz konusu değil” dedi.