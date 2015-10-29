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Dünya

Türkiye'ye akıllı mühimmat satışına ABD'den onay çıktı

Türkiye'ye 70 milyon dolarlık akıllı mühimmat satışı yapılacağı duyuruldu

29 Ekim 2015 23:12

ABD ve Türkiye arasında gerginliğe neden olan, Türkiye’nin uzun süredir talep ettiği ancak Washington'ın bir türlü onaylamadığı bazı kritik silah sistemlerinin satışında, akıllı mühimmatlara ilişkin sorun çözüldü. Türkiye'ye 70 milyon dolarlık akıllı mühimmat satışı yapılacağı duyuruldu.

Hürriyet'ten Tolga Tanış'ın haberine göre, Türkiye’nin ulusal güvenliğine tehdit saydığı unsurlara yönelik hava saldırılarında hedefe isabet oranını artırmak ve sivil kayıpları önlemek için kullandığı ‘Ortak Doğrudan Saldırı Levazımat’ın (JDAM) tedariğinde yaşanan pürüz giderildi ve ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), çarşamba gecesi Amerikan Kongresi’ne Türkiye’ye 70 milyon dolarlık akıllı mühimmat satışı yapılacağını bildirdi

Hürriyet’in 8 Ekim’de gündeme getirdiği, akıllı mühimmatlar dışında Türkiye’nin yedi yıldır edinmeye çalıştığı insansız hava araçları, dört yıldır sonuçlandırmaya çalıştığı genel maksat helikopterleri ve üç yıldır takip ettiği fırkateyn alımlarında, ABD Yönetimi gerekli onayları bir türlü çıkarmıyordu. Kaynaklar yönetimin bu konuda müspet görüş bildirmesine rağmen, akıllı mühimmatların Kongre’nin etkili senatörlerinden Ben Cardin ve Bob Corker’ın vetosuna takıldığını, fırkateynler için yine Corker’in şerh koyduğunu, helikopterler için Kongre üyesi Eliot Engel’in itiraz ettiğini aktarmıştı.

Türkiye’nin ABD’den daha önce tedarik ettiği ve 2010’dan beri de envanterinde bulunan akıllı mühimmatların yeni satış kotasının 70 milyon dolar olacağı belirtildi. DSCA açıklamasında, bu kapsamda Türkiye’ye Mk84, BLU-109, Mk82 bombaları için toplam 900 akıllı mühimmat kiti, 100 lazer kiti, 200 savaş başlığı ve 1000 adet kapsül ve bunlar için gerekli ekipman satışı yapılacağı bildirildi. 

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