Türkiye'ye ABD özel timleri yerleştirilecek



T24 - Savunma harcamalarında kısıntıya gidecek olan ABD'de, büyük birliklerin yerini özel operasyon timleri alacak. Wall Street Journal'a göre, bu timler Türkiye'deki üslere de yerleştirilecek. Pentagon ise "Şimdilik böyle bir plan yok" dedi.





Dünyanın en büyük ordusu küçülüyor. Ay başında yeni savunma stratejisini açıklayan ABD, şimdi de Şubat ayında Kongreye sunulacak bütçe planlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklama Savunma Bakanı Leon Panetta'dan geldi. Panetta, bakanlığın bütçesinde son 10 yıl içinde 487 milyar dolarlık kesintiye gidileceğini söyledi. Buna göre, ordudan 100 bin asker azaltılacak.



Kara birliklerindeki asker sayısı 570 binden 490 bine, deniz piyadelerinin sayısı 200 binden 182 bine indirilecek. Eski uçak ve gemiler kullanımdan kaldırılacak, yeni nesil hayalet uçakları f-35'lerin alımı yavaşlayacak. Ordu küçük ama daha donanımlı olacak.



Uluslararası arenadaki hegemonyasını kaybetmemek için Usama Bin Ladin'i öldüren "Seal 6" timleri gibi özel birliklere ve insansız hava uçaklarına ağırlık verilecek. Pentagon bu kapsamda dünyanın dört bir yanında müttefik ülkelere özel timlerini barındıracak üsler kurmayı planlıyor. Wall Street Journal gazetesine konuşan Amerikalı askeri yetkililere göre, Pentagon'un yeni üs kurmak istediği ülkelerden biri de Türkiye.



ABD Savunma Bakanlığı özel operasyon kuvvetleri üssünü Türkiye'nin Irak sınırına yakın bir bölgeye kurmayı planlıyor. Türkiye'deki üssün, Yemen ve Somali gibi ülkeler üzerinde operasyonlar yürüten insansız uçaklar ve küçük timler ağını destekleme amaçlı olacağı belirtiliyor.





