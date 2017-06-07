Türkiye'ye AB desteği denetlenecek

Türkiye'nin üyelik müzakereleri çerçevesinde Avrupa Birliği'nden aldığı mali desteğin etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı mercek altına alınacak.

Görevi Brüksel'in mali kaynaklarının nasıl yönetildiğini kontrol etmek olan AB Sayıştayı, Türkiye'ye 2007'den bu yana ödenen 2.19 milyar euronun nasıl harcandığının inceleneceğini açıkladı.

Değerlendirme sırasında harcamalar üç başlık altında incelenecek. Bu başlıklar; hukukun üstünlüğü ve insan hakları, demokrasi ve yönetim ile eğitim ve istihdam alanındaki sosyal projeler olacak.

Daha önce denetlenmiyordu

İnceleme sürecinin başındaki AB denetçisi Hans Gustaf Wessberg, üyelik müzakereleri yürütülen Türkiye'ye yardımların etkinliğini daha önce denetlemediklerini belirtti. Wessberg, "Türkiye, AB içerisinde yabancı yardımları en fazla alan ülke. Ayrıca uluslararası ilişkiler, savunma, göç, terörle mücadele ve ticaret konusunda stratejik bir ortak" değerlendirmesinde bulundu.

Denetleme sürecinin sonuçlarının 2018'de yayınlanması bekleniyor.

Avrupa Birliği, Türkiye'nin üyelik müzakereleri için toplam 6 milyar euroluk fon ayırdı.

Türkiye'de geçtiğimiz yılki darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlar nedeniyle başta Avusturya olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri, Ankara ile AB arasında 2005'te başlayan tam üyelik müzakerelerinin askıya alınması için çağrıda bulunmuştu.