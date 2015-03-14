Türkiye'ye 3 hafta önce gelen Elif'in ailesi IŞİD'e katıldığını düşünüyor

16 yaşındaki Elif'in ailesi, kızlarının IŞİD'e katılmak için kaçtığını düşünüyor.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, 3 haftadır kayıp olan kızın nerede olduğu bilinmiyor. Ancak polis yetkilileri kızın Münih'ten İstanbul'a uçtuktan sonra izini kaybettirdiğini aktarıyor.

Elif'in babası Atilla Ö. kızını aramak için İstanbul'a geldi. Üzüntülü baba, Türk televizyonlarına verdiği demeçte kızı Elif'in zaman içinde radikalleştiğini aktardı.

'Cihad yaptığını düşünüyor'

"Kızım şu an cihad yaptığını düşünüyor. Ekim ayında bana Allah'ın yolundan gitmek istediğini ve IŞİD'e karşı sempati duyduğunu söyledi. Ve zaman içinde de örtünmeye başladı."

Elif'in uçak biletini arkadaşının kredi kartıyla çok önceden aldığı ve Türkiye'ye geldikten sonra da telefonunun sim kartını kırdığı aktarıldı.