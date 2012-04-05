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Türkiye'ye 24 saatte 900 Suriyeli mülteci geldi

Suriye'de bir yıldır devam eden şiddet olayları nedeniyle ülkesini terk ederek sadece Türkiye'ye sığının mülteci sayısı 21 bine yaklaştı

05 Nisan 2012 15:37

Suriye'deki şiddet olaylarından kaçan 900 Suriye vatandaşının son 24 saatte sınırı geçerek Türkiye'ye sığındığı belirtildi. Yetkililer, Türkiye'ye son 24 saatte sığınan 900 Suryeliyle birlikte mülteci sayısının 21 bine ulaştığını açıkladı

Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan Türk yetkili, "Son 24 saatte Reyhanlı'dan Türkiye'ye yaklaşık 900 mülteci giriş yaptı" dedi.
 
Suriye'de bir yıldır devam eden şiddet olayları nedeniyle ülkesini terk ederek sadece Türkiye'ye sığının mülteci sayısı 21 bine yaklaştı. Suriyeli mültecilerin büyük bır kısmı Hatay'da, bazıları da Gaziantep'teki kamplarda tutuluyor.
 
 

İki asker de Türkiye'ye sığındı

 
 
Suriye ordusuna mensup olduğu belirtilen bir üsteğmenle bir başçavuş, ülkelerindeki karışıklığın artması üzerine ordudan ayrılarak Yayladağı İlçesi'ne bağlı Topraktutan Köyü sınırına geldi. Türkiye'ye sığınma talebinde bulunan askerler, sınırdaki işlemlerinin ardından Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği'ne götürüldü.
 
Askerler, yapılan işlemlerin ardından Türk Kızılayı tarafından Suriye ordusundan ayrılan askerler ve aileleri için Altınözü İlçesi'ne bağlı Apaydın Köyü'nde oluşturulan çadır kente yerleştirildi.
 

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