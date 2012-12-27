'Türkiye'ye 2013'te en az 20 milyar dolar gelir'

Standard Bank Gelişen Piyasalar Ekonomisti Tim Ash, Türkiye'nin Fitch'in kredi notunu artırmasının ardından yatırımcılar için farklı bir konuma yükseldiğini belirterek, ''Ben önümüzdeki sene Türkiye'ye 20 milyar doların üzerinde bir sermaye girişi olacağını düşünüyorum'' dedi.



Standard Bank Gelişen Piyasalar Ekonomisti Tim Ash, Avrupa'da krizin derinleştiği İspanya gibi ülkelerden sermaye çıkışı olduğunu anlattı.

Bu sermayenin ne kadarının Türkiye'ye geleceğini tahmin etmenin zor olduğunu ifade eden Ash, ''Ama genel olarak Türkiye Avrupa'da yaşanan sermaye kaçışından olumlu yönde etkilenir. Türkiye özellikle Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkarmasının ardından yatırımcılar için farklı bir konuma yükseldi'' diye konuştu.

Türkiye'nin sermaye akşında giderek daha cazip bir seçenek olabileceğini belirten Ash, ''Ben önümüzdeki sene Türkiye'ye 20 milyar doların üzerinde bir sermaye girişi olacağının düşünüyorum'' öngörüsünü de dile getirdi.

Bu arada, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) araştırmasına göre, sadece İspanya'dan 2011 ve 2012 yılları arasında 12 aylık bir sürede yaklaşık 296 milyar Euro sermaye çıkışı yaşandı. Bu, İspanya'nın yıllık gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 27'sine eşit bir sermaye kaçışının yaşandığını gösteriyor.

IMF ''Küresel İstikrar Raporu''nda da, Avrupa ülkelerini sermaye çıkışına ilişkin olarak uyararak, Avrupalı karar vericilere güven ortamını yeniden tesis etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu. Aynı rapora göre, Euro Bölgesi liderlerinin sözlerini tutması halinde, krizin çözümündeki gecikmenin Avrupalı bankaların önümüzdeki yılın sonuna kadar 2,8 trilyon dolarlık varlık satmak zorunda kalacak. IMF ayrıca çevre ekonomilerdeki bankaların varlıklarının yüzde 10'unu satmak zorunda kalabileceğine de işaret ediyor.

Türkiye'nin kredi notunun ''yatırım yapılabilir seviyeye'' çıkarılmasının ardından AA muhabirine konuşan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Kıdemli Analisti Ed Parker da, Türkiye'ye yüksek fon girişleri yaşanabileceğini vurgulamıştı.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye'ye net 10 milyar 584 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım geldi. Bu dönemde nakit sermaye girişinin yüzde 76'sı Avrupa ülkelerinden gerçekleşti.