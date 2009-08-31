Türkiye'ye 100 bin ABD askeri geliyor

ABD ordusu 2010 Ağustos olan Irak'tan çekilme tarihini öne aldı. Pentagon'dan İncirlik üssüne ulaşan sürpriz yazıda bu yılın Aralık ayı sonundan itibaren birliklerin çekileceği belirtildi. Üste hazırlık sürecinin startı verildi

ABD Başkanı Barack Obama'nın seçim öncesi vaat ettiği, Irak'taki 142 bin ABD askerinin çekileceği sözünü yerine getiriyor. Üstelik çekilme tarihi Ağustos 2010'dan daha da önceye alındı. Pentagon'dan İncirlik Hava Üssü'ndeki 39'uncu Wing Komutanlığı'na gelen yazıda Irak'tan çekilecek askerlerin İncirlik'te toplanacağı ve sevkiyatın bu üs üzerinden sağlanacağı belirtilirken, '100 bin askerin konaklayacağı şekilde hazırlıklara başlansın' talimatı verildi. Yazı, askerlerin açıklandığı 2010 Ağustos ayında değil, Aralık ayı sonuna doğru gönderilmeye başlanacağını ortaya koydu.

Yüzlerce ev kurulacak

Talimatın gelmesinin hemen ardından 100 bin askeri ağırlamaya hazırlanan İncirlik Üssü'nde konaklama ve yemek gibi ihtiyaçların giderilebilmesi için lojistik çalışmalara başlandı.

Aralık ayında başlayıp 2011'e kadar sürecek çekilmede periyodik aralıklarla askerlerin İncirlik Hava Üssü'nde 10'ar gün konaklayacağı daha sonra kısım kısım ülkelerine gönderileceklerinin planlandığı öğrenildi. Üs içerisine yüzlerce prefabrik ev kurulması için de çalışmalar başladı. Askeri kargo uçakları ile askerlerin barınmasını sağlamak için Amerika'dan tonlarca malzeme İncirlik'e taşınırken, 'Çadırkent'i oluşturmak için inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

ABD'nin üstte kullandığı MAC terminali sayısı da, sevkiyatın hızlanması için 3'ten 12'ye çıkarılıyor. Pist sayısının artırılması ve prefabrik evlerin inşası ise başladı. Erken çekilme 'Obama'nın yeni yıl jesti' olarak değerlendirilirken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İncirlik'te görevli ABD'li bazı subaylar, bunun gizlenmesini, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin ısrarcı tavrına bağlıyor. Talabani, Irak'taki iç güvenliğin tehlikeye düşmemesi için ABD güçlerinin kalmasını istiyordu.

