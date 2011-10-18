-Türkiye'ye 10 Filistinli gelecek TEL AVİV (A.A) - 18.10.2011 - İsrail ile Hamas arasında varılan tutuklu takası anlaşmasına göre, Filistin toprakları dışına sınır dışı edilecek Filistinli tutuklulardan 10'u Türkiye'ye gönderilecek. Kanal 2 televizyonuna göre, sınır dışı edilmesinde mutabık kalınan 40 Filistinli tutukludan 10'u Türkiye'ye, diğer 15 Filistinli Katar'a, 15'i de Suriye'ye gönderilecek. Bu arada, İsrailli askerin Mısırlılarca İsrailli yetkililere teslim edildiği de belirtiliyor. Bu sabah erken saatlerde bir konvoyla evlerinden yola çıkan Şalit'in anne ve babası, kardeşi ile dedesi, helikopterle Başbakan Binyamin Netanyahu ve diğer yetkililerin de hazır bulunacağı Tel Nof askeri hava üssüne ulaştı.