Türkiye'ye 10 ayda 41 milyondan fazla turist geldi

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE turizmindeki 2018 yılı için \'40 milyon ziyaretçi\' hedefi, ilk 10 ayda aşıldı. Ülkede, yurt dışında oturanlarla birlikte 41 milyondan fazla ziyaretçi ağırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın sınır giriş- çıkış istatistiklerine göre, Türkiye\'de ilk 10 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 22,43\'lük artışla 35 milyon 571 bin 419 yabancı ziyaretçi ağırlandı. Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) ilk 9 aylık verilerine göre, yurt dışında oturan 5 milyon 217 bin 193 kişiyle birlikte toplam ziyaretçi sayısı, geçen ay itibarıyla 41 milyonu aştı.

EN ÇOK ZİYARETÇİ RUSYA\'DAN

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise ilk 10 ayda, yüzde 16,09\'luk artışla Rusya Federasyonu 1\'inci sırada, yüzde 11,68\'lik artışla Almanya 2\'nci sırada, yüzde 6,07\'lik artışla İngiltere 3\'üncü sırada yer aldı. İngiltere\'yi Bulgaristan ile Gürcistan izledi.

Rusya Federasyonu\'ndan 5 milyon 724 bin 672, Almanya\'dan 4 milyon 155 bin 646, İngiltere\'den ise 2 milyon 158 bin 304 yabancı ziyaretçi Türkiye\'ye geldi.

EKİMDE ARTIŞ YÜZDE 25,48

Türkiye\'ye Ekim 2018 döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı, yüzde 25,48\'lik artışla 3 milyon 755 bin 467 oldu. Rusya Federasyonu, Ekim 2018 döneminde de yüzde 16,09\'luk artış ve 604 bin 73 yabancı ziyaretçi sayısıyla 1\'inci olurken, yüzde 15,70\'lik artış ve 589 bin 626 yabancı ziyaretçi sayısıyla Almanya 2\'nci, yüzde 7,04\'lük artış ve 264 bin 217 yabancı ziyaretçi sayısıyla İngiltere 3\'üncü sırada yer aldı. İngiltere\'yi Bulgaristan ve Gürcistan izledi.



FOTOĞRAFLI