-TÜRKİYE, SIRBİSTAN'I 73-69 YENDİ TRABZON (A.A) - 25.07.2011 - 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları Bayanlar Basketbol (B) Grubu'nda Türkiye, ilk üç periyotta geride götürdüğü karşılaşmada, son periyottaki baskısıyla Sırbistan'ı 73-69 yendi. Salon: 19 Mayıs Hakemler: Miroslav Kaluderoviç (Karadağ) xxx, Aurelie Vidot (Fransa) xxx Türkiye: Mine xxx (14), Sehernaz xxx (13), Büşra xxx (12), Hülya xxx (12), Nurcan xxx (11), Başak xxx (7), Nurhilal xxx (4), Dneiz xx, Ezgi xx, Melis xx Sırbistan: Çrvendakiç xxx (17), Ristiç xxx (14), Trisiç xxx (11), Mandiç xxx (10), Çukiç xx (5), Nikitoviç xx (5), Vukosavljeviç xx (4), Andjelkoviç x (3), Milekiç x, Nikoliç x, Çiriç x 1. Periyot: 13-18 2. Periyot: 29-42 3. Periyot: 43-51