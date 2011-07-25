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Spor

TÜRKİYE, SIRBİSTAN'I 73

25 Temmuz 2011 22:19

-TÜRKİYE, SIRBİSTAN'I 73-69 YENDİ TRABZON (A.A) - 25.07.2011 - 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları Bayanlar Basketbol (B) Grubu'nda Türkiye, ilk üç periyotta geride götürdüğü karşılaşmada, son periyottaki baskısıyla Sırbistan'ı 73-69 yendi. Salon: 19 Mayıs Hakemler: Miroslav Kaluderoviç (Karadağ) xxx, Aurelie Vidot (Fransa) xxx Türkiye: Mine xxx (14), Sehernaz xxx (13), Büşra xxx (12), Hülya xxx (12), Nurcan xxx (11), Başak xxx (7), Nurhilal xxx (4), Dneiz xx, Ezgi xx, Melis xx Sırbistan: Çrvendakiç xxx (17), Ristiç xxx (14), Trisiç xxx (11), Mandiç xxx (10), Çukiç xx (5), Nikitoviç xx (5), Vukosavljeviç xx (4), Andjelkoviç x (3), Milekiç x, Nikoliç x, Çiriç x 1. Periyot: 13-18  2. Periyot: 29-42  3. Periyot: 43-51

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