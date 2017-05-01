Türkiye’nin Zürih Başkonsolosluğu'na saldırı

İsviçre’de Türkiye’nin Zürih Başkonsolosluğu'nun önüne gelen yüzleri maskeli grup, ellerindeki boyaları konsolosluğun cam ve duvarına attı. Saldırı sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, binada maddi hasar meydana geldi.
CNN Türk'te yer alan habere göre, grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine slogan attı. Bina çevresinde Erdoğan'a ölüm (Kill Erdogan) yazılarının yazıldığı görüldü.
Öte yandan, saldırı sonrası takviye polis ekipleri gönderilerek başkonsolosluk binasında güvenlik önlemi alındı.