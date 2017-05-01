T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye’nin Zürih Başkonsolosluğu'na saldırı

Türkiye’nin Zürih Başkonsolosluğuna, yüzleri maskeli bir grup tarafından saldırı düzenlendi

01 Mayıs 2017 23:54

İsviçre’de Türkiye’nin Zürih Başkonsolosluğu'nun önüne gelen yüzleri maskeli grup, ellerindeki boyaları konsolosluğun cam ve duvarına attı. Saldırı sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, binada maddi hasar meydana geldi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine slogan attı. Bina çevresinde Erdoğan'a ölüm (Kill Erdogan) yazılarının yazıldığı görüldü.

Öte yandan, saldırı sonrası takviye polis ekipleri gönderilerek başkonsolosluk binasında güvenlik önlemi alındı.

ETİKETLER

zürihkonsolosluktürkiyeisviçre

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24