Türkiye'nin yüzde kaçı AKP-MHP ittifakını destekliyor?

Optimar araştırma şirketinin gerçekleştirdiği araştırmada seçmenin yüzde 54.1'inin ‘Milli Mutabakat' ismiyle anılan AKP-MHP ittifakını desteklediği açıklandı . Araştırmaya göre AKP seçmeninin yüzde 86.5'i ile MHP seçmeninin yüzde 78.7'si bu ittifaktan memnun.

Sputnik'ten Elif Sudagezer'in haberine göre, AKP ile MHP ‘Milli Mutabakat Komisyonu' adı altında yürüttüğü ve son olarak adının Cumhur olarak açıklandığı seçim ittifakı görüşmeleri tamamlandı. İki partinin genel başkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin gerçekleştirdiği görüşmelerde son şeklini alan yeni seçim sistemine ilişkin değişiklik teklifi çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmaya hazırlanırken; Optimar araştırma şirketi dikkat çekici bir araştırma gerçekleştirdi.

Türkiye'nin 26 ilinde 1500 katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirilen araştırmada, katılımcılara "MHP-AKP ittifakını nasıl karşılıyorsunuz?' sorusu soruldu; araştırmaya katılanların yüzde 54.1'i bu ittifakı desteklediklerini açıkladı.

8-14 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya göre, bu ittifakı destekleyenlerin çoğunluğu AKP'ye oy verenler oluşturdu. AKP'ye oy verenlerin yüzde 86.5'i, MHP'ye oy verenlerin ise yüzde 78.7'si ‘iki partinin ‘Milli İttifak' olarak anılan iş birliğini desteklediğini açıkladı.

İyi Parti'ye oy verenlerin yüzde 25.9'unun desteklediğini söylediği bu seçim ittifakına, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçmeninin desteği sırasıyla yüzde 9.7 ve 3.6'da kaldı.

Seçmeninin ittifaka yalnızca 3.6'lık destek verdiği CHP'den bu iş birliğine yönelik sert tepkilerse sürüyor. Son olarak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ‘MHP'nin barajın altında kalmak kaygısına sahip olduğunu ve bu yüzden AKP ile ittifaka girdiğini' savunmuştu.