Türkiye'nin yüzde 2'si esnaf

Türkiye'de 488 ayrı iş kolunda 1 milyon 572 bin 344 esnaf faaliyet gösteriyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, 31 Ekim 2014 tarihi itibarıyla Türkiye'de 1 milyon 572 bin 344 esnaf ve bunlara ait 1 milyon 694 bin 290 iş yeri bulunuyor.

Bir başka ifade ile 2013 sonu itibarıyla 76 milyon 667 bin 864 kişi nüfusu bulunan Türkiye'de her 100 kişiden 2'sinin mesleği esnaflık.

İllere göre incelendiğinde, sayısal olarak en fazla esnaf 176 bin 505 ile İstanbul'da bulunuyor. Kayıtlara göre, İzmir 101 bin 348 esnaf ile ikinci,

Ankara 76 bin 19 esnaf ile üçüncü, Antalya 66 bin 508 esnaf ile dördüncü, Bursa da 59 bin 588 esnaf ile beşinci sırada bulunuyor.

Sayısal olarak en az esnaf bin 689 ile Bayburt'ta. Bayburt'u 2 bin 82 ile Tunceli, 2 bin 282 ile Ardahan, 2 bin 728 ile Iğdır ve 2 bin 876 esnaf sayısı ile Hakkari takip ediyor.

Nüfusa oranla bakıldığında en yoğun esnaf yüzde 3,98 ile Muğla'da bulunuyor. Bu ili yüzde 3,55 ile Burdur ve Çanakkale, yüzde 3,42 ile Edirne ve yüzde 3,35 ile Artvin takip ediyor. Nüfusuna oranla en az esnaf ise Şırnak'ta bulunuyor. Şırnak nüfusunun sadece yüzde 0,76'sı esnaf.

En çok bakkal ve minibüsçü

En çok tercih edilen mesleklere bakıldığında 488 faaliyet kolunda en fazla esnaf ve sanatkar işletmesi 168 bin 209 iş yeri ile bakkallık, bayilik ve büfecilik.

Minibüsçülük 111 bin 694 iş yeri ile ikinci sırada, kadın ve erkek kuaförlüğü 83 bin 555 iş yeri ile üçüncü sırada, nakliyecilik ve nakliyat komisyonculuğu 82 bin 813 iş yeri ile dördüncü sırada, kahvecilik, kıraathanecilik ve internet kafe işletmeciliği de 77 bin 219 iş yeri ile beşinci sırada yer aldı.

Bu meslekleri sırasıyla, "taksicilik, pazarcılık, kamyonculuk, servis aracı işletmeciliği, lokantacılık, otobüsçülük, tuhafiyecilik, konfeksiyon imal ve satıcılığı, kır kahvesi, çay bahçesi...vs işletmeciliği, oto motor tamirciliği, terzilik, mobilya imal ve satıcılığı, emlak komisyonculuğu ve danışmanlığı, fırıncılık, marangozluk" takip etti.

TESK'in 31 Ekim 2014 verilerine göre il bazında nüfus, esnaf ve esnaf sayısının nüfusa oranları şöyle: