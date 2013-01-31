Türkiye'nin yüzde 28'i devletin

Hazine'nin bugün itibariyle sahip olduğu 3 milyon 626 bin 827 adet gayrimenkulün kapladığı alan 218 milyar 967 milyon 928 bin 534 metrekareye ulaşıyor.

Bir başka ifadeyle Hazine'ye ait taşınmazlar, Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde 28'ini kaplamaya yetiyor.

Son dönemde lojmanların satışının gündeme gelmesiyle gözler Hazine'nin sahip olduğu taşınmazlara çevrildi.

AA muhabirinin Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün verilerinden yaptığı derlemeye göre, günümüzde Hazine adına tescil edilmiş bina sayısı 112 bin 550'ye ulaşıyor.

Hazine'ye ait gayrimenkullerin 415 bin 246'sını arsalar, 862 bin 893'ünü araziler, 223 bin 75'ini bağ-bahçeler, 1 milyon 369 bin 949'unu tarlalar, 414 bin 281'ini ise ormanlar oluşturuyor.

Mera, yaylak, kışlak, harman yeri ve panayır yeri gibi kamunun yararlanmasına tahsis edilen orta mallarının sayısı ise 92 bin 43'ü buluyor.

Su ve su ürünü alanlarının sayısı 93 bin 369, maden ve ocak alanlarının sayısı bin 161, kıyı, deniz dolgu alanlarının sayısı 614, tarihi ve kültürel alanların sayısı da 3 bin 902 olarak belirleniyor.

Hazine'ye ait gayrimenkullerin kapladığı alan da 218 milyar 967 milyon 928 bin 534 metrekareye ulaşıyor.

En fazla mülk Antalya'da

Antalya, Hazinenin en fazla taşınmazının olduğu il. Antalya'da 159 bin 829 adet mülk bulunuyor.

Antalya'yı 145 bin 662 taşınmazla Konya, 129 bin 50 taşınmazla İstanbul izliyor. Devletin Sivas'taki gayrimenkul sayısı 128 bin 195, Balıkesir'de 120 bin 404, Mersin'de 108 bin 314, İzmir'de 90 bin, Ankara'da 89 bin 711 olarak tespit ediliyor.

Devletin en az taşınmazının olduğu il ise 4 bin 761 adet ile Kilis.

Kastamonu'nun yüzde 67'lik bölümü devlete ait

Kapladıkları alan bakımından ise Kastamonu, devletin en fazla taşınmaza sahip olduğu il olarak ortaya çıkıyor. 13 milyar 108 milyon metrekarelik yüzölçüme sahip Kastamonu'nun 8 milyar 785 milyon metrekarelik bölümünü Hazine taşınmazları oluşturuyor. Yani Kastamonu'nun yüzde 67'lik bölümü devlete ait bulunuyor.

Kapladığı saha bakımından Kastamonu'yu 8 milyar 695 milyon metrekarelik Hazine taşınmazı ile Konya izliyor.

Devlet, Hazine taşınmazlarının kapladığı alan bakımından İstanbul'un yüzde 44'üne, Ankara'nın yüzde 22'sine, İzmir'in yüzde 37'sine, Adana'nın yüzde 50'sine, Antalya'nın yüzde 42'sine, Bursa'nın da yüzde 29'una sahip bulunuyor.

Hakkari'nin sadece yüzde 5'i devletin

Mülkiyet açısından Hazinenin en az söz hakkı olan il ise Hazine taşınmazlarının il yüzölçümünün sadece yüzde 5'ini kapladığı Hakkari olarak görülüyor.

Hakkari'yi yüzde 6,5'lik Hazine mülkiyeti ile Kilis, yüzde 10'luk Hazine mülkiyeti ile Kırıkkale izliyor.

İller itibariyle durum

Milli Emlak Genel Müdürlüğü verilerine göre, Hazine'nin iller itibariyle sahip olduğu taşınmaz adedi ve bu taşınmazların kapladıkları alanlar şöyle: