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Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri üssü açıldı

Açılışa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı

Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki heyeti, Aden Adde Uluslararası Havalimanı&#39;nda, Somali Genelkurmay Başkanı Ahmed Jimale Gedi (sağda) karşıladı

30 Eylül 2017 19:19

Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri üssü Somali'nin başkenti Mogadişu'da açıldı. Somali merkezli Dhacdo.com haber sitesi, askeri üssün Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ve Orgeneral Hulusi Akar tarafından açıldığını yazdı.

TRT World, Somali ordusundan ve diğer Afrika ülkelerinden 10 bin askerin eğitimi için üsse 200 Türk askerinin konuşlandırılacağını yazdı.

Hint Okyanusu kıyısında bulunan askeri üssün, tek seferde bin 500'den fazla askeri eğitme kapasitesinde olduğu belirtiliyor.

Eğitimin amacı, El Kaide bağlantılı İslamcı Eş Şebab örgütüne karşı mücadele veren Somali ordusuna destek vermek.

Açılış, Eş Şebab örgütünün bir askeri üste 17 kişiyi öldürdüğünü açıklamasının ertesinde gerçekleşti.

Cuma günü saldırıya uğrayan Barire üssü başkent Mogadişu'nun 50 kilometre güneybatısında bulunuyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar açılışa katılmak için Cuma günü Mogadişu'ya varmıştı.

Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki heyeti, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda, Somali Genelkurmay Başkanı Ahmed Jimale Gedi, Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Olgan Baker ve diğer hükümet yetkilileri karşıladı.

Somali'nin Hiiraan haber portalına göre, Orgeneral Hulusi Akar'ın ziyareti nedeniyle kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kentin ana caddelerine askerler konuşlandırılırken, bazı caddeler de sivil araçlara kapatıldı.

Türkiye'nin askeri üssün inşaası için 50 milyon dolar harcadığı belirtiliyor.

Ülkede Afrika Birliği ve diğer ülkelerden 20 bin asker, Eş Şebab'a karşı savaşıyor.

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