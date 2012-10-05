Türkiye'nin yurt dışına açılan ilk çocuk giyim firması iflas etti!

Türkiye’nin yurtdışına açılan ilk çocuk giyim markası Wenice Kid’s markasının sahibi Venice Pazarlama, Kuşam Tekstil Konfeksiyon ve Venice Grup Tekstil İflas etti. Şirketin piyasaya 70 milyon euro borçlandığı belirtiliyor.

2008 – 2010 yılları arasında çok hızlı büyüyen ve 200 olan mağaza sayısını 512’ye çıkaran Wenice Kids için dün Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde karar günüydü. Mahkeme, iflas erteleme isteyen şirketin talebini reddederek iflasına karar verdi.

Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya alacaklı vekillerinin çoğunlukta olduğu 50 avukat ve bazı müdahiller katıldı.

Duruşmada celse arasında kayyımların ek bir rapor sunduklarını ve bir kısım kayyımların görevden aflarını talep ettiklerini belirtti.

Bazı Bankalar ve Faktoring Hizmetleri vekillerinin ve diğer müdahil vekillerinin dilekçeleri ve talepleri alındı. Müdahale talep eden WNC Kids Holding BV vekili dava müdahale talebi beyan dilekçesini tekrar ettiklerini belirterek, “Öncelikle ortaklar kurulu kararı ve yönetim kurulu kararı iradesine aykırı olarak müşterek imza ile takip ilkesine aykırı şekilde davanın yürütülmüş olması ayrıca yönetim kuruluna seçilen üç ortakdan birinin pay sahibi olmaması nedeniyle söz konusu şirket organsız kalmıştır. Bu nedenle de usulüne uygun olarak bir yönetim kurulu seçilebilmesi için TTK 412 gereğince mahkeme tarafından genel kurulun toplantıya çağrılmasını talep etmekteyiz. Şirketin organsız kalması nenediyle 11.05.2012 tarihinde mahkemece yapılan ihtarların geçersiz olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu ise işten atılan 90 çalışanın vekili olarak konuştuğunu, şirket kayyımlarının istifa dilekçesi verdiklerini, yönetim kurulunun da yetkisiz olmasına rağmen, hileli iflas yapıldığını ve mal kaçırıldığının açık delili olarak ilgili belgeleri dosyaya sunduklarını belirterek, “Bu çerçevede sayın mahkemeden hileli iflas için suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme iflasın ertelenmesi hususundaki talepleri redederek, Venice Pazarlama Tic. Ltd şti, Kuşam Tekstil Konfeksiyon Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Venice Grup Tekstil San. Ve Tic. Mağazacılık A.Ş şirketlerinin 04.10.2012 günü saat 15.06 itibariyle iflaslarına karar verdi.

Wenice Kid’s 2008 – 2010 yılları arasında çocuk giyim sektöründe hızlı büyümesiyle dikkat çekti. Marka, bugün 68 ülkede 512 mağazasıyla ve 188 konsept mağazanın yanı sıra 1.100 satış noktasıyla faaliyet gösteriyor. Dünyaya açılan ilk Türk çocuk giyim markası olan Wenice Kid’s, 1998 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. 150 milyon euro’nun üzerinde cirosu bulunan Wenice Kid’s’in sahipleri 78 firmayı bir araya getirerek MOL ismiyle AVM sektörüne de girmişti. İstanbul Pendik’teki MOL açılışında yaşanan izdihamla dikkat çekmişti. Marka, yabancı ortaklık sonrasında 200 olan mağaza sayısı 512’ye çıkmıştı.

Wenice Kids’e ait Kuşam Tekstil, 2010 yılında İngilizlerin çocuk giyim zinciri Adams'ı almak üzere çalışmalar yaptığı haberleri basına yansımıştı. Wenice’in Ceo’su Oktay Özdemir, Adams'ı alarak İngiltere pazarının yanı sıra Arap pazarını da ele geçirmek istediklerini açıklamıştı.



Piyasaya borcu 70 milyon euro



Şirketin eski iletişim direktörü Hasan Taşkın, iflas kararının ardından yaptığı açıklamada, “Gelinen nokta çok üzücü. Şirketi ayağa kaldıran çalışanlar mağdur olmuş. Bu iflasla birlikte tekstil sekrötü ağır darbe almıştır. Çünkü 500’ün üzerinde Wenice grubuna mal üreten, hizmet veren irili ufaklı şirketler de zor duruma düştüler bu iflasla birlikte. Çünkü, şirketin bugünkü durumu içler acısı, içi boşaltılmış ve kuruş ödeme imkanı yok. Tüm tekstil sektörüne de geçmiş olsun demekten başka bir şey kalmıyor” şeklinde konuştu.

milliyet.com.tr'ye konuşan Taşkın, şirketin piyasaya borcunun 60-70 milyon euro'yu bulduğunu belirterek, sadece yönetim binasına bir bankanın 18 trilyon lira haciz koydurduğunu, 700'e yakın işçinin mağdur olduğunu sözlerine ekledi.