'Türkiye'nin yönü değişti'

T24 - İngiliz Financial Times (FT) gazetesi bugünkü sayısında "Türkiye: Osmanlı misyonu" başlığıyla geniş bir analiz yayımlayarak, Türkiye'nin dış politikasını masaya yatırdı. Gazete, "bir zamanlar Batı'ya dönük olan Türkiye'nin, AK Parti hükümetiyle sultanlar tarafından yönetilen sınırlarla ve topraklarla yeniden bütünleştiği" yorumunu yaptı.



Gazetenin Ankara muhabiri Delphine Strauss tarafından kaleme alınan ve gazetenin tam sayfasını ayırdığı analizde, Türkiye'nin tarihinden bahsedilerek, "bir zamanlar batıya dönük olan Türkiye'nin, AK Parti hükümetiyle sultanlar tarafından yönetilen sınırlarla ve topraklarla yeniden bütünleştiği" yorumu yapıldı.

Strauss, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun "bu politikanın mimarı olduğunu, ancak bu politikanın "neo Osmanlı" politikası olduğunu kabul etmediğini, "komşularla sıfır problem" sloganını kullanmayı tercih ettiğini yazdı.

Türkiye'nin büyüyen ekonomik gücü ve diplomasisiyle, Kafkasya, İran, Irak gibi sorunlu ve zor konularda etkisini arttırdığını da kaydeden gazete, Türkiye'nin son dönemdeki Suriye, Irak ve Ermenistan'la ilişkilerindeki gelişmeler anımsatıldı.

Davutoğlu'nun bu ay Avrupa başkentlerini gezerek, "Türkiye'nin AB hedefinin değişmediğini" söylediğini de kaydeden Strauss, Türkiye'nin bölgesindeki iyi ilişkilerini batıya "değer" olarak sunduğunu belirtti.

"AB ile sürtüşmeler artabilir"

Gazete, Türkiye'nin kendisini küçük bir ortak olarak gören ülkelerle rekabete girişmesi halinde, Türkiye'nin AB ile sürtüşmelerinin artabileceği yorumunu yaptı.

Strauss, "Batılı diplomatların, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun, Fransa'nın İsrail'le Suriye arasında uzlaşma sağlanmasına yönelik çabalarını desteklemekte isteksiz olmasını not ettiklerini" yazdı.

Strauss ayrıca, Türkiye'nin İran'ın nükleer programı konusunda ne kadar etki edeceği ve ne yaparsa müttefiklerini üzebileceği gibi konuları kesinleştirmesi gerektiğini de ifade etti.

Kabul edilmesi durumunda Türkiye'nin AB'nin ilk Müslüman ve en kalabalık üyesi olacağını yazan gazete, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin ise Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıktığını anımsattı.

FT muhabiri Delphine Strauss Türkiye'nin son dönemdeki dış politikasını analiz ettiği yazısının sonunda ise, AB Başkanı seçilen Herman Van Rompuy'un 2004 yılında Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıktığını ifade eden sözlerini hatırlattı.