Türkiye'nin yeni nesil ihracatçıları yetişiyor

AKİB tarafından hayata geçirilen AB destekli "Dış Ticaret Koçları" projesi Türkiye'ye model oldu.

Mersin'de kurulu bulunan Akdeniz İhracatçı Birliklerince (AKİB) hayata geçirilen AB destekli “Dış Ticaret Koçları” projesinin Türkiye'ye model olduğu bildirildi.

Türkiye'nin “yeni nesil” ihracatçılarını yetiştirmeyi hedefleyen projenin, Dış Ticaret Müsteşarlığınca (DTM) yaygınlaştırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı çerçevesinde, AKİB'in koordinatörlüğü ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının (MTSO) ortaklığında geçen yıl aralık ayında başlatılan proje kapsamında üniversite mezunu işsiz 20 genç, dış ticaret konusunda eğitiliyor. Mersin ve Adana bölgesinde istihdam sahası yaratmak amacıyla dış ticaret konusunda eğitilen gençler, üretici küçük ve orta boy işletmelere (KOBİ) ihracat yapabilmeleri konusunda adeta “koçluk” yapacak.

AKİB Genel Sekreteri Selami Gedik, yaptığı açıklamada, AKİB'in kuruluşundan bu yana Akdeniz Bölgesi'ndeki ihracatçıların yanında olduğunu, son 4 yıldır da ihracatçılarının ihtiyaç duyduğu kalifiye elamanları yetiştirmek üzere projeler ürettiklerini söyledi.

Bu kapsamda AB destekli “Dış Ticaret Koçları Projesi”nin hayata geçirildiğini belirten Gedik, “Bölge için büyük önem taşıyan projenin mayası daha önce EXPO 333 Projesi ile çalındı. İhracatın önündeki engelleri ve çekinceleri azaltmak ve kaldırmak adına, '3 firma, 3 ürün, 3 ülke' sloganıyla başlatılan EXPO 333 projesinin ilki başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında 6 sektör çalışanı da ihracat konusunda 5 ay boyunca eğitilerek ihracat ara elemanı unvanı almaya hak kazandı. Dış Ticaret Koçları Projesi ise bu adımı daha da büyüttü” dedi.

Proje kapsamında 20 kursiyerin eğitimlerini tamamlayarak aktiviteler modülüne geçiş yaptığını dile getiren Gedik, şöyle konuştu:

“Dış Ticaret Koçları Mersin ve Adana bölgesinde faaliyet gösteren, ihracatçı olmak isteyen ama deneyimi ve cesareti olmayan 11 üretici firmayla eşleştirildi. Şuan koçlar, çalıştıkları firmanın ürünlerini inceleyerek firmayı nasıl ihracat yapar hale getireceklerini araştırıyorlar. Yaklaşık 3,5 ay sürecek bu dönemde, amaç sembolik olarak bir ihracat yapabilmektir.

Proje kapsamında koçların dış ticaret sektöründe sürekli muhatap olacakları kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile birebir tanışmasına da büyük önem verdik. Bu kapsamda koçları Ankara'da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı görevlileri ve Türkiye İhracatçılar Meclisinde yöneticilerle tanıştırdık. Bunun haricinde koçlara, Hollanda'ya düzenlediğimiz gezi ile uluslararası iş kültürü kazandırdık.”

Türkiye'de tür projelerin sadece büyükşehirlerde gerçekleştirilebileceği yönünde genel bir kanı olduğuna dikkati çeken Gedik, “Mersin bu bakışı değiştirdi. İlk defa projeyi burada üreterek, İstanbul ve Ankara'ya örnek olabileceğimizi gösterdik. Hatta, DTM, projeyi benimseyerek ülke genelindeki tüm ihracatçı birliklerine yaymak için harekete geçti” diye konuştu.

Projeyi geliştirerek, devam ettirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Gedik, ayrıca Mersin'de bir Dış Ticaret Akademisi kurmayı planladıklarını kaydetti.

“KENDİ KANATLARI İLE UÇMAYA BAŞLADILAR”

AKİB Proje Departmanı Uzmanı Ümit Sarı da, projeye ilk etapta 120 kişinin başvurduğunu, bunları çeşitli eleme ve eğitimlerin ardından yaptıkları sınavla 20'ye düşürdüklerini söyledi.

Aralık ayında tamamlanacak proje ile 20 katılımcının yüzde 80'inin istihdam edilmesini sağlamayı amaçladıklarının belirten Sarı, “Kamuoyunda ilgi gören proje ile ilgili gerek firmalardan, gerekse kamu kurum ve kuruluşlarından olumlu tepkiler aldık. Hatta projenin Türkiye geneline yayılması için başka illerdeki kurumlardan ve ihracatçı birliklerinden de teklifler geldi” dedi.

Aldıkları eğitimin ardından 20 gencin kendilerine olan öz güvenlerinin arttığını vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

“Hatta, onlar için kendi kanatları ile uçmaya başladılar bile diyebiliriz. Koçlarımız, kendilerine özel bir 'www.disticaretkoclari.org' adıyla web sayfası kurdular. Bu 20 arkadaşımız Çukurova Bölgesi'nde 'Dış Ticaret Koçluğu' diye bir kavram yarattılar ve bunu da devam ettireceklerine inanıyorum.”







