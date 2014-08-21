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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'nin yeni başbakanı belli oluyor

Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yürütme Kurulu bugün yeni başbakan ve parti genel başkanını belirlemek üzere toplanıyor.

21 Ağustos 2014 12:31


Gözlemciler, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun cumhurbaşkanlığına seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın yerini almasını bekliyor.

Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından toplanan AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu, 27 Ağustos'ta olağanüstü kongre kararı almıştı.

55 yaşındaki Davutoğlu'nun başbakanlık ve parti liderliğinin olağanüstü kongre tarafından da onaylanması bekleniyor.

28 Ağustos'ta 12'nci cumhurbaşkanı olarak yemin edecek Erdoğan, şimdiye kadar daha ziyade temsili görevleri bulunan cumhurbaşkanlığı makamının yetkilerini genişletmeyi hedefliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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