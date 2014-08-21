Türkiye'nin yeni başbakanı belli oluyor



Gözlemciler, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun cumhurbaşkanlığına seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın yerini almasını bekliyor.

Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından toplanan AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu, 27 Ağustos'ta olağanüstü kongre kararı almıştı.

55 yaşındaki Davutoğlu'nun başbakanlık ve parti liderliğinin olağanüstü kongre tarafından da onaylanması bekleniyor.

28 Ağustos'ta 12'nci cumhurbaşkanı olarak yemin edecek Erdoğan, şimdiye kadar daha ziyade temsili görevleri bulunan cumhurbaşkanlığı makamının yetkilerini genişletmeyi hedefliyor.