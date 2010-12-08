Türkiye'nin yarısı Karamehmet'e borçlu

T24 - Mehmet Kazancı-Mehmet Emin Karamehmet ortaklığı MMEKA ağustostan beri enerji ihalelerinde adını duyuruyor. Şirket, dün en yüksek teklifi verdiği AYEDAŞ ile birlikte dört ihalede 7 milyar 934 milyon dolarlık alım yaptı.



TEDAŞ’ta kalan son üç şirketinin ihalesinin tamamlanmasıyla dün Türkiye’nin tamamının elektrik dağıtımı özel sektöre geçmiş oldu.Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Günün en çok takip edilen ihalesi, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım (AYEDAŞ) oldu. Gözler, daha önce de Boğaziçi ve Gediz elektrik dağıtım şirketleri için 4.91 milyar dolar, Başkent Doğalgaz için ise 1.2 milyar dolar gibi yüksek teklifler getiren Mehmet Emin Karamehmet ve Mehmet Kazancı ortaklığı MMEKA’daydı.









MMEKA, 11 teklifin geldiği İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım ihalesinde 1.813 milyar dolarla en yüksek teklifi veren taraf oldu. Böylece, İstanbul’un hem Avrupa, hem de Anadolu yakasının elektrik dağıtımını devralma konusunda öne geçti. Kulislerde, MMEKA’nın gaz dağıtım şirketi İGDAŞ’ı da alırsa metropol İstanbul’un efendisi olacağı konuşuluyor. MMEKA’nın aldığı elektrik ve doğalgaz dağıtım ihaleleriyle toplam hizmet vereceği abone sayısı ise 9.4 milyonu buldu.





‘İstanbul önemliydi’



Şirketin kamuoyu önündeki yüzü olan Kazancı, ihale sonrası yaptığı açıklamada İstanbul’un her iki yakasını da işletmenin kendileri için avantaj sağladığını ifade etti. Kazancı, “Bizim için optimizasyon açısından İstanbul önemliydi. İki yakayı da işletmenin daha kolay olduğunu düşündüğümüz için daha farklı bir yaklaşımla fiyat verdik” dedi. Hatta açık artırmaya birlikte kaldıkları Yıldızlar SSS’in AYEDAŞ için ısrar etmesi halinde durumun değişebileceği itirafında da bulundu: “Yıldızlarla aramızda 1 milyon dolar fark var. Biraz zorlandığımızı söyleyebilirim. Bir tur daha dönseydik farklı olacaktı.”



Kazancı, bu ihalede de ödemeyi nasıl yapacakları konusunda ser verip sır vermedi. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlarken, “Yatırımlarla ilgili şirketlerin EPDK’ya verdiği tablolar var. Orada yatırımlar belli, biz onları yapmakla yükümlüyüz. Finans kuruluşundan herkesin yaptığı gibi biz de finansman arayacağız” dedi.





Ödeme tek seferde



Dünkü ihalelere başkanlık yapan Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, söz konusu üç şirket için ödemelerin tek seferde yapılacağını açıkladı. Dağıtım bölgeleri arasında bugüne kadar Başkent, Meram, Sakarya, Osmangazi, Çamlıbel, Uludağ Elektrik Dağıtım, Çoruh’ta süreç tamamlandı ve özel sektör bu şirketlerin işletmesini devraldı. Bu devirlerden devletin kasasına giren rakam ise 4.175 milyar dolar. Bugün ihalesi tamamlanmış şirketlerle birlikte toplamda beklenen 11.7 milyar dolarlık ödeme var.





4 ayda neleri aldılar?





9 Ağustos



Şirket: İş-Kaya-MMEKA ortaklığı

İhalesi yapılan: Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Teklif: 2.99 milyar dolar

Abone sayısı: 3.8 milyon



9 Ağustos



Şirket: İş-Kaya-MMEKA ortaklığı

İhalesi yapılan: Gediz Elektrik Dağıtım

Teklif: 1.92 milyar dolar

Abone sayısı: 2.3 milyon



16 Ağustos



Şirket: MMEKA

İhalesi yapılan: Başkent Doğalgaz Dağıtım

Teklif: 1.2 milyar dolar

Abone sayısı: 1.2 milyon



7 Aralık



Şirket: MMEKA

İhalesi yapılan: İstanbul Anadolu El. Dağ.

Teklif: 1.81 milyar dolar

Abone sayısı: 2.1 milyon



Türkiye’nin yarısı ona fatura ödüyor



Mehmet Emin Karamehmet’in sahip ya da ortak olduğu şirketlerin abone sayısı 45.8 milyona çıkmış oldu. Abonelerin şirketlere göre dağılımı şöyle:



- Turkcell 33.9 milyon

- Digitürk 2.5 milyon

- Başkent Gaz 1.2 milyon

- BEDAŞ 3.8 milyon

- AYEDAŞ 2.1 milyon

- Gediz Elektrik 2.3 milyon

3 ihalede 5 milyar $

Öğleden sonra gerçekleştirilen Toroslar Elektrik Dağıtım ihalesinde ise en yüksek teklifi 2.075 milyar dolar ile Yıldızlar SSS Holding verdi. Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Osmaniye ve Kilis illerini kapsayan ihaleye 13 firma katıldı. Günün son ihalesi ise Akdeniz Elektrik Dağıtım oldu. 15 firmanın katıldığı ihalede ipi göğüsleyen 1.165 milyar dolar ile en yüksek teklifi veren Park Holding oldu. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş, Antalya, Burdur, Isparta illerini kapsıyor. Dün sonuçlanan üç ihaleyle devletin elde edeceği gelir 5 milyar dolar oldu.

TEDAŞ kalacak

Dağıtım şirketlerinin mülkiyeti değil belli bir süre için işletmesi özel sektöre devredildiği için tüm şirketler özelleşse bile TEDAŞ kurumsal kimliğini korumaya devam edecek. Konuya dün yaptığı açıklamayla netlik getiren Enerji Bakanı Taner Yıldız oldu. Bulgaristan’in Ankara Büyükelçisi Krasimir Tulechki’yi kabul ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, elektrik dağıtım özelleştirmelerinin tamamlanmasının ardından TEDAŞ’ın faaliyetleri ile ilgili, “TEDAŞ’ın personel sayısı azaldı, ancak TEDAŞ şu an kurumsal kimliğini koruyacak” dedi.

TEDAŞ’a özelleştirmelerin yüklediği bazı sorumluluklar olduğunu belirten Yıldız, kurumun bir üst kurul gibi mi çalışacağına ilişkin soruya, “Üst kurul demek yanlış bir tabir olur, ama kurumsal kimliğini koruyacak” dedi.