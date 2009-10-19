'Türkiye'nin yaptıklarını görmezden gelemeyiz'

1000’den fazla sivil toplum kuruluşunun üye olduğu Azerbaycan Milli Sivil Toplum Kuruluşları Forumu ve Azeri-Türk Kadınlar Birliği önceki gün Bakü’de, “Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasına hayır! Türkiye, Azerbaycan`ı yitirme” başlıklı bir panel düzenledi.



Panelde konuşan Azeri-Türk Kadınlar Birliği Başkanı Tenzile Rüstemhanlı şunları söyledi: “Dini bakımdan bize yakın olsa da İran, Ermenistan’a her türlü yardımı yapıyor. Ama Türkiye Azerbaycan için sınırlarını kapatıyor ki biz bunu görmezden gelemeyiz. Her zaman Türk halkı Karabağ sorununa bizden daha çok sahip çıkmıştır ve çıkacaktır. Neden? Türk halkı biliyor ki, Karabağ Türkiye için işgal altındadır. Erdoğan’ın verdiği bir söz var. Bu sözü söyleyen Türkiye gibi bir ülkenin başbakanıdır. Bu söz çok ağır sözdür ve inanmak istiyoruz ki, başbakan sözüne sadık kalacak. Azerbaycan bu güne kadar Türkiye’ye güveniyordu. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin protokollere ‘hayır’ diyeceğine inanıyoruz. Azerbaycan kaybedilirse, Türk halkı Ak Parti hükümetinden hesap sorar.”



Rusya’ya sığınmayalım



Panelde konuşan Azerbaycan’ın nüfuzlu aydınlarından Çingiz Ganizade, Rauf Arifoğlu, Novella Caferoğlu, Akif Kerimov, Sevgim Rahimov, Yadigar Memmedli, Gafar Çakmaklı “Türkiye Ermenistan’ı kuvvetlendirmemelidir” mesajını verdiler. STK başkanlarından Saida Kocamanlı da, “Tabii ki, Türkiye’nin kendi politikaları var. Ama biz Türkiye ile ipleri tamamıyla koparıp, Rusya`ya sığınmamalıyız” dedi. Konferansın sonunda Azerbaycan Milli Sivil Toplum Kuruluşları ve aydınları adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve Türk halkına çağrıda bulunuldu. Atatürk’ün, “Azerbaycan`ın hüznü hüznümüz, sevinci sevincimizdir” sözüne yer verilen çağrı metninde, Türk vekillerden protokole hayır denmesi istendi.