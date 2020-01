-Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde caz esintileri WASHINGTON (A.A) - 07.12.2011 - ABD'de ayrımcılığın en şiddetli olduğu dönemlerde kapılarını siyahi müzisyenlere açarak adını caz tarihine yazdıran Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ''Ertegün Caz Serisi'nin'' bu yılki son konserine de ev sahipliği yaptı. 1940'lı yıllarda, aralarında daha sonra dünyanın en tanışmış müzisyenleri haline gelen bir grup siyahi caz sanatçısının enstrümanlarından çıkan nağmelerin yankılandığı büyükelçiliğin tarihi ve görkemli rezidansı, Washington'da yeniden cazın merkezi olmaya devam ediyor. Siyahi müzisyenlere kapılarını açan o dönemki Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mehmet Münir Ertegün'ün oğulları Ahmet ve Nesuhi Ertegün'ün anısını yaşatmak için düzenlenen konser serisinde bu kez ünlü cüz müzisyeni Gretchen Parlato ve grubu sahneye çıktı. Vokalde Gretchen Parlato, piyanoda Taylor Eigisti, davulda Justin Brown ve basta Harish Raghavan'dan oluşan grup, gecede sunduğu eşsiz müzik ziyafetiyle izleyicilerden tam not aldı. Washingtonlıların her zaman olduğu gibi yoğun ilgi gösterdiği konseri, ABD Kongresi üyeleri John Conyers, Steve Cohen, Cliff Stearns, Mel Watt ve Peter Welch ile Atlantik Plak Şirketi'nin kurucusu Ahmet Ertegün'ün eşi Mika Ertegün'ün de aralarında olduğu çok sayıda Amerikalı ve Türk davetli izledi. Konser aslında, Büyükelçilik rezidansında 6 konserden oluşan ''Ertegün Caz Serisi''nin sonuncusuydu, ancak Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, gecede yaptığı konuşmada, konser serisinin gelecek yıl da devam edeceğinin müjdesini verdi. -Büyükelçilik rezidansı ile caz müziği arasındaki tarihi bağ- Boeing firmasının sponsorluğu ve Jazz at Lincoln Center'ın işbirliğiyle düzenlenen ''Ertegün Caz Serisi'' konserleri, ırkçılığın ''hayal edilemeyecek kadar katı'' olduğu, siyahilerin mekanlara arka kapıdan alındığı ve birçok yerde beyazlarla yan yana oturamadığı 1930 ve 1940'lı yıllar Washingtonu'nda Büyükelçilik kapısını caz müzisyenlerine sonuna kadar açan Türkiye'nin ikinci Washington Büyükelçisi Münir Ertegün ile oğulları Ahmet ve Nesuhi Ertegün'ün anısına veriliyor. Nesuhi ve Ahmet Ertegün, ırk ayrımcılığı nedeniyle siyahi vatandaşların şehrin büyük bölümüne giremediği dönemde onlarca siyahi caz sanatçısına prova yapmaları için Büyükelçilik Rezidansının kapılarını açmış, daha sonra ABD'nin en büyük plak şirketlerinden Atlantic Records'u kurarak, Ray Charles, Jesse Stone, Ben E. King, Neil Young ve Aretha Franklin gibi isimlerin meşhur olmasını sağlamıştı.