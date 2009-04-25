Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde göste

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin bulunduğu Massachussetts Caddesi'nin karşılıklı iki kaldırımında Türkler ve Ermeniler gösteri düzenledi.



Washington'da sabahın ilk saatlerinden itibaren Türk asıllı Amerikalılar, Ankara'daki ilk meclis binasının benzeri olarak inşa edilen Büyükelçilik binasının hemen önündeki kaldırımda, ellerinde pankartlarla beklemeye başladı. Ermeni katliamlarını protesto eden Türklerin ellerinde Türk ve Azeri bayrakları yer aldı.



Ermeni asıllı Amerikalı göstericiler ise Washington saatiyle öğleden sonra, okul otobüsleriyle Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önüne getirildi. Yaşlarının hayli genç olduğu gözlenen göstericilerin bir kısmının izci kıyafeti giydiği, bazılarının elinde Yunanistan bayrağı olduğu görüldü.



Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteride, Türkler yolun bir tarafından, Ermeniler ise diğer tarafından megafonlarla karşılıklı sloganlar attı. Bu yıl Ermeni göstericilerin sayısının, daha önceki yıllara oranla daha az olduğu gözlendi.

