Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu; 51 kişi isminin açıklanmasını istemedi
Geçen sene 44'üncü sırada yer alan Acun Ilıcalı, 25'inci sıraya yükseldi
13 Temmuz 2016 14:40
Türkiye'nin vergi rekortmeni, 2015 yılı için 45 milyon 157 bin 918 lira vergi tahakkuk ettirilen Semahat Sevim Arsel oldu. 51 kişi isminin açıklanmasını istemedi.
Geçtiğimiz yıl 38 kişi adının açıklanmasını istemezken, bu yıl bu sayı 51 oldu. Geçen sene 44'üncü sırada yer alan Acun Ilıcalı bu sene 25'inci sıraya yükselirken, Reza Zarrab'ın ismi listede yer almadı.