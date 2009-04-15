Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

İşadamı Rahmi Koç, 18 milyon 14 bin liralık gelir vergisiyle Türkiye'nin gelir vergisi rekortmeni oldu. Onu Aydın Doğan ve Hüsnü Özyeğin izledi.





Gelir İdaresi Başkanlığı, Mart ayında verilen gelir vergisi ve gayrimenkul sermaye iradı beyanları sonrasında oluşan vergi rekortmenleri listesini açıkladı.



Listenin ilk sırasında 18 milyon 14 bin 87,66 liralık gelir vergisiyle Ankara'nın vergi rekortmeni Rahmi Koç bulunurken, kendisini İstanbul'un vergi rekortmeni Aydın Doğan izledi. Doğan'a 12 milyon 187 bin 633,70 lira gelir vergisi tahakkuk etttirildi.



Hüsnü Mustafa Özyeğin 9 milyon 708 bin 371,43 lira, Semahat Sevim Arsel de 9 milyon 660 bin 696,85 bin liralık vergiyle Koç ve Doğan'ı takip etti.



Gelir vergisi rekortmenler listesinin 5, 6 ve 7'nci sırasındaki isimler açıklanmazken, 8, 9 ve 10'uncu sıralarda ise sırasıyla Suna Kıraç, Mustafa Vehbi Koç ve Yıldırım Ali Koç yer aldı.



Türkiye'nin en fazla gelir vergisi ödeyecek ilk 100 isminin 83'ü İstanbul'dan çıktı. Listede Ankara 7, İzmir 6, Aydın ve Eskişehir de 2'şer mükellefle temsil edildi.



Sayan, Ilıcalı ve Erbil de listede



Bu arada gelir vergisi rekortmenleri listesine sanat dünyasından da 3 isim girdi. Sanatçı Seda Sayan (Aysel Şan) 2 milyon 864 bin 805,38 liralık vergiyle listede 36'ıncı, ''Var mısın, Yok musun'' yarışmasının sunucusu Ali Acun Ilıcalı 2 milyon 77 bin 741,62 liralık vergiyle 52'nci, Mehmet Ali Erbil de 1 milyon 658 bin 201,06 liralık vergiyle 69'uncu sırada yer aldı.



2008 yılı vergilendirme dönemi için 27 Mart'ta sona eren beyan döneminde gelir vergisi mükellefleri, 18 milyar 373 milyon 351 bin 345,5 lira matrah beyan etti. Kendilerine de 4 milyar 750 milyon 351 bin 760,7 lira gelir vergisi çıkarıldı.



Aynı dönemde verilen gayrimenkul sermaye iradına ilişkin gelir vergisi beyannameleriyle de 6 milyar 373 milyon 477 bin 905,8 lira kira geliri beyan edildi ve bunların vergisi 1 milyar 492 milyon 58 bin 672,6 lira olarak hesaplandı.



Beyanname sayısı yüzde 1.9 arttı



Türkiye genelinde alınan yıllık gelir vergisi beyannamesi sayısında geçen yıla göre yüzde 1.91, gayrimenkul sermaye iradında ise yüzde 22.18 oranında artış meydana geldi. Yıllık gelir vergisinde beyanname sayısında en fazla artış gösteren üç il sırasıyla yüzde 10.39'luk artışla Adıyaman, yüzde 7.36'lık artışla Yozgat ve yüzde 6.70'lık artışla da Gaziantep oldu.



Gayri menkul sermaye iradında ise en fazla beyanname artışı yüzde 72,89 oranıyla Bitlis, yüzde 47,53 oranıyla Kayseri, yüzde 43,13 oranıyla da Konya'da gerçekleşti.



Türkiye genelinde yıllık gelir vergisinde beyan edilen matrah toplamında ise bir önceki yıla göre yüzde 8,79, tahakkuk eden gelir vergisi toplamında ise yüzde 11,85 oranında artış sağlandı. Gayrimenkul sermaye iradı beyanlarındaki artışlar da sırasıyla yüzde 32,80 ve yüzde 33,46 olarak belirlendi.



Mükellef başına ortalama 11 bin lira gelir





Gelir İdaresi Başkanlığı açıklamasına göre, Türkiye genelinde 2008 yılı vergilendirme dönemi için beyanda bulunan 1 milyon 659 bin 448 mükellef, devlete ortalama 11 bin 71,97 lira gelir bildirdi. Beyan edilen matrahlar üzerinden de mükelleflere ortalama 2 bin 862,61 lira yıllık gelir vergisi tahakkuk ettirildi.



Gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri ise 2008 vergilendirme dönemi için mükellef başına ortalama 9 bin 395,20 lira matrah beyan etti, bu mükelleflerin ortalama vergisi de 2 bin 199,46 lira oldu.



