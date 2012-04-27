Türkiye'nin vergi rekortmeni Semahat Arsel

Türkiye'nin 2011 vergi rekortmeni, 33.6 milyon lira vergi tahakkuk ettirilen Semahat Sevim Arsel oldu.



Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu.

Türkiye'nin 2011 yılı vergi rekortmeni, 33 milyon 622 bin 742 lira vergi tahakkuk ettirilen Semahat Sevim Arsel oldu. Arsel geçen yıl listede ikinci sırada yer alıyordu.

Listenin 2. sırasında 33 milyon 570 bin 709 lira vergi tahakkuk ettirilen Rahmi Koç bulunuyor. 25 milyon 185 bin 992 lira vergi tahakkuk ettirilen Suna Kıraç ise üçüncü sırada yer alıyor.

Listede dördüncü sırada yer alan kişi isminin açıklanmasını istemezken, beşinci sırada Mustafa Vehbi Koç, altıncı sırada Yıldırım Ali Koç, yedinci sırada Mehmet Ömer Koç yer aldı. Listede yer alan sekizinci, dokuzuncu ve onuncu kişiler de isminin açıklanmasını istemedi. Şarık Tara 11. sıradan, Aydın Doğan ise 12. sıradan listeye girdi.



Acun Ilıcalı 72. sırada



2011 vergilendirme döneminde gelir vergisi listesinde, televizyoncu Acun Ilıcalı ve komedyen Cem Yılmaz yer aldı.

Bağımsız müzisyen, ses sanatçısı, konuşmacı, sunucu gibi faaliyetlerden oluşan geliri için 2 milyon 836 bin 191 lira gelir vergisi tahakkuk ettirilen Acun Ilıcalı listeye 62. sıradan girdi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz da listeye 71. sıradan girerken, Yılmaz'a bağımsız müzisyen, ses sanatçısı, konuşmacı, sunucu gibi faaliyetlerinden oluşan geliri için 2 milyon 488 bin 198 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Semahat Arsel kimdir?

Semahat Arsel, Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding Yönetim Kurulu üyesidir.

Semahat Arsel, Vehbi Koç ve Sadberk Hanım'ın en büyük çocuğudur. Amerikan Kız Koleji'nden mezun olmuştur. 1956 yılında Dr. Nusret Arsel ile evlenmiştir. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Semahat Arsel, 1964 - 1972 yılları arasında yılında Koç Holding yönetim kurulu üyesi ve Vehbi Koç Vakfı yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. Daha sonraki yıllarda TURYAT ve SANERC (Semahat Arsel Nursing Educational & Research Center)'in başkanlığını yaptı. Bu görevlerini halen sürdürmekte olan Arsel, aynı zamanda Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Florance Nightingale Vakfı ikinci Başkanı ve Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu kurucusudur. Kuruluşunda Amerikan Hastanesi bünyesinde yer alan SANERC, 2004 tarihinde Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’na bağlanmıştır.

Semahat Arsel ayrıca TEGV in de kurucu üyelerindendir.