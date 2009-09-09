Türkiye'nin üyeliğine soğuk 8 AB ülkesi var

AB Haber’e göre, Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner'in geçtiğimiz hafta sonu AB Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısının düzenlendiği, Stockholm'da"Türkiye'nin AB üyeliğine başka ülkeler de karşı" şeklindeki açıklaması son günlerde Fransız yetkililer tarafından sıkça dile getiriliyor.



Fransa’nın Avrupa İşleri Bakanı Pierre Lelouche de, aynı yöndeki bir açıklamayı geçtiğimiz günlerde Fransa'daki basın yayın organlarına yapmıştı. ABHaber, Fransız yetkililerinin, adlarını vermekten kaçındığı Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olan birlik ülkelerinin hangileri olduğunu AB koridorlarında araştırdı.



ABHaber haberinde Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olan ülkeler, Almanya, Fransa, Danimarka, Avusturya, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Lüksemburg ve Hollanda olarak sıralandı.



Sosyal Demokratların, Türkiye'nin AB üyeliğini desteklese de fazla sesleri çıkmadığı Almanya'nın Türkiye politikasında belirleyici olanın, Türkiye için “imtiyazlı ortaklık”tan yana olan Başbakan Angela Merkel’in anlayışı olduğu gözleniyor.



Hollanda’nın da önceki yıllarda Türkiye'nin AB üyeliğine sıcak yaklaşırken son birkaç yıldır Türkiye'nin AB üyeliğine sessiz (kapalı kapılar ardında) muhalefet ettiği ancak Hollanda ve Lüksemburg’un, seslerini diğer ülkeler gibi çıkartmadığına dikkat çekiliyor.





“Yunanistan ve Rum kesimi açıkça yalan söylüyor''



ABHaber, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ise sürekli “Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz” diye kamuoyu önünde açıkça “yalan” söylediklerini belirterek “Bu iki ülke Türkiye'nin AB yolunu tıkamak isteyen birlik içindeki tüm ülke ve çevrelerle işbirliği yapıyorlar. Doğrudan Türkiye'yi hedef almadıklarını göstermek için de ‘Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz’ diye Ankara'ya mesaj gönderiyorlar.”



Bu arada, ABHaber'e konuşan bir AB gözlemcisi, şu değerlendirmesini yaptı:



"Yunanistan Türkiye'nin AB üyeliği yolunu, 1980 yıllarının başında birliğe üye olması sonrası 2000 yıllara kadar tıkadı, bir anlamda misyonunu tamamladı. Şimdi o misyonu Kıbrıs Rum Yönetimi ve (Fransa Cumhurbaşkanı) Sarkozy gibi yöneticiler devralmış durumda. Amaç Türkiye'yi AB dışında tutmak. Yunanistan ve Rumlar devlet politikası olarak ‘Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz’ açıklamaları, AB'de kapalı kapılar ardında Türkiye konusunda izledikleri politikalar tamamen zıt.”







