Türkiye'nin üyeliğine soğuk 8 AB ülkesi var

AB Haber’e göre, Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner'in
geçtiğimiz hafta sonu AB Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısının
düzenlendiği, Stockholm'da"Türkiye'nin AB üyeliğine başka ülkeler de karşı"
şeklindeki açıklaması son günlerde Fransız yetkililer tarafından sıkça dile
getiriliyor.
Fransa’nın Avrupa İşleri Bakanı Pierre Lelouche de, aynı
yöndeki bir açıklamayı geçtiğimiz günlerde Fransa'daki basın yayın organlarına
yapmıştı. ABHaber, Fransız yetkililerinin, adlarını vermekten kaçındığı
Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olan birlik ülkelerinin hangileri olduğunu AB
koridorlarında araştırdı.
ABHaber haberinde Türkiye'nin AB üyeliğine
karşı olan ülkeler, Almanya, Fransa, Danimarka, Avusturya, Yunanistan, Kıbrıs
Rum Kesimi, Lüksemburg ve Hollanda olarak sıralandı.
Sosyal
Demokratların, Türkiye'nin AB üyeliğini desteklese de fazla sesleri çıkmadığı
Almanya'nın Türkiye politikasında belirleyici olanın, Türkiye için “imtiyazlı
ortaklık”tan yana olan Başbakan Angela Merkel’in anlayışı olduğu
gözleniyor.
Hollanda’nın da önceki yıllarda Türkiye'nin AB üyeliğine
sıcak yaklaşırken son birkaç yıldır Türkiye'nin AB üyeliğine sessiz (kapalı
kapılar ardında) muhalefet ettiği ancak Hollanda ve Lüksemburg’un, seslerini
diğer ülkeler gibi çıkartmadığına dikkat
çekiliyor.
“Yunanistan ve Rum kesimi açıkça yalan söylüyor''
ABHaber, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan Yunanistan
ve Kıbrıs Rum Kesimi ise sürekli “Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz” diye
kamuoyu önünde açıkça “yalan” söylediklerini belirterek “Bu iki ülke Türkiye'nin
AB yolunu tıkamak isteyen birlik içindeki tüm ülke ve çevrelerle işbirliği
yapıyorlar. Doğrudan Türkiye'yi hedef almadıklarını göstermek için de
‘Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz’ diye Ankara'ya mesaj
gönderiyorlar.”
Bu arada, ABHaber'e konuşan bir AB gözlemcisi, şu
değerlendirmesini yaptı:
"Yunanistan Türkiye'nin AB üyeliği yolunu, 1980
yıllarının başında birliğe üye olması sonrası 2000 yıllara kadar tıkadı, bir
anlamda misyonunu tamamladı. Şimdi o misyonu Kıbrıs Rum Yönetimi ve (Fransa
Cumhurbaşkanı) Sarkozy gibi yöneticiler devralmış durumda. Amaç Türkiye'yi AB
dışında tutmak. Yunanistan ve Rumlar devlet politikası olarak ‘Türkiye'nin AB
üyeliğini destekliyoruz’ açıklamaları, AB'de kapalı kapılar ardında Türkiye
konusunda izledikleri politikalar tamamen zıt.”