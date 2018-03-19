Türkiye'nin uluslararası açıkları bir ayda 27.5 milyar dolar arttı

İstanbul, 19 Mart (DHA) - Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonuaçığı Ocak ayında 27.5 milyar dolar artışla 481 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası\'nın Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Ocak ayında Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2.1 artışla 232.8 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 4.7 artışla 713.8 milyar dolara yükseldi.

Böylece, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP açığı, 2017 yıl sonundaki 453.5 milyar dolardan 27.5 milyar dolar artışla Ocak sonunda 481 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası verilerine göre, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde,

- rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre yüzde 7.1 artışla 115.3 milyar dolara çıkarken,

- diğer yatırımlar kalemi yüzde 4.1 azalışla 73.8 milyar dolara geriledi.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve lira cinsinden efektif ve mevduatları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 7.0 azalışla 32.5 milyar dolara düştü.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 8.6 artışla 196.9 milyar dolara yükseldi.

Portföy yatırımları yüzde 4.7 artarak 185.5 milyar dolara çıktı. Yurtdışı yerleşiklerin;

- hisse senedi stoku yüzde 5.4 artışla 54.8 milyara dolara,

- yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi stoku yüzde 5.4 artışla 32.6 milyar dolara,

- Hazine’nin tahvil stoku yüzde 4.2 artışla 46.2 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar yüzde 2.6 artarak 331.3 milyar dolara yükseldi.

Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı,

- yüzde 4.0 artışla 37.8 milyara,

- lira mevduatı yüzde 8.0 artarak 14.2 milyar dolara çıktı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0.6 artışla 93.1 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 2.8 artışla 111.2 milyar dolara yüksemdi.