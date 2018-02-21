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Ekonomi

Türkiye'nin uluslararası açıkları 2017 yılında 453.3 milyar dolara yükseldi

İstanbul, 21 Şubat (DHA) - Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açıkları 87

21 Şubat 2018 13:15

İstanbul, 21 Şubat (DHA) - Türkiye\'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açıkları 87.1 milyar dolar artışla 453.3 milyar dolara tırmandı.
Merkez Bankası\'nın verilerine göre, Aralık sonu itibarıyla, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 5.8  artışla 228 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 17.1  artışla 681.3 milyar dolara yükseldi.
Böylece, Türkiye\'nin net uluslararası yatırım pozisyonu açıkları, yüzde 23.8\'e karşılık gelen 87.1 milyar dolar artışla, 366.2 milyar dolardan 453.3 milyar dolara çıktı.
Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, bu dönemde;
- rezerv varlıklar kalemi yüzde 1.3  artışla 107.7 milyar dolara,
- diğer yatırımlar kalemi yüzde 12.6  artışla 77 milyar dolara yükseldi.
Bankaların döviz ve lira cinsinden efektif ve mevduatları, yüzde 17.3  artışla 34.9 milyar dolara çıktı.
Doğrudan yatırımlar piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle yüzde 26.2  artışla 180.3 milyar dolara yükseldi.
Portföy yatırımları yüzde 23.9  artarak 177.3 milyar dolara yükseldi.
Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 46.4 artışla 52 milyar dolara, devlet iç borçlanma stoku yüzde 15.8  artışla 31 milyar dolara, Hazine’nin tahvil stoku da yüzde 14.9 artışla 44.3 milyar dolara çıktı.
Aynı dönemde, diğer yatırımlar yüzde 9.4  artarak 323.7 milyar dolara yükseldi.
Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ise yüzde 19.2 azalışla 0.7 milyar dolara indi.
Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki döviz mevduatı, yüzde 7.2  artışla 36.4 milyar dolara çıkarken, lira mevduatı yüzde 7.9 artarak 13.1 milyar dolara yükseldi.
Bankaların toplam kredi stoku yüzde 5.6  artışla 92.5 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 10.4 artışla 109.1 milyar dolara yükseldi.

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