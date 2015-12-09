T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

‘Türkiye’nin tutumu pervasızca’

Türkiye’nin Musul’a asker göndermesi konusu Rusya’nın girişimiyle dün gece BM Güvenlik Konseyi’nde tartışıldı.

09 Aralık 2015 11:06


Rusya'nın BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Vitali Çurkin, Türkiye'nin Irak hükümetinin rızası olmadan ülkeye asker göndererek ‘pervasızca ve izah edilemeyecek bir şekilde' davrandığını söyledi.

Salı gecesi BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan kapalı toplantıda konuyu gündeme getiren Çurkin, Türkiye'nin eyleminin aynı zamanda uluslararası koalisyonun Suriye'de hükümetin onayı olmadan düzenlediği hava saldırılarının ‘yasallıktan uzak olduğunun' da bir yansıması olduğunu savundu

"Irak ve Türkiye arasındaki ikili görüşmeler sorunu çözerse, bu iyi" diyen Vitali Çurkin, “Türkiye'nin eylemleri IŞİD'e karşı savaş ve Irak'ın çıkarı uğruna gerçekleştiriliyorsa niye Irak hükümetinden izin alınmıyor?” sorusunu yöneltti..

Rus Büyükelçi, BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası hukuk ve egemenliğe saygının teyit edildiği ve IŞİD'e karşı dayanışma çağrısı yapan Rus tasarısı üzerinde uzlaşmaya varamamasını da eleştirdi.

“Görüşmeler iyi gidiyor”

Diğer yandan Irak'ın BM nezdindeki Büyükelçisi Muhammed Ali el Hakim, Bağdat ve Ankara'nın Musul'daki Türk askerleri konusunu ikili temaslarla çözmeye çalıştığını belirterek, sürecin iyi gittiğini düşündüğünü söyledi. El Hakim, Türk askerlerinin sınırı illegal bir şekilde geçtiğini de savundu.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Halit Çevik de ülkesinin komşu Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine son derece saygılı olduğunu vurgulayarak sorunun çözümü için en başta gerekli olan şeyin zaman olduğunu kaydetti.

Güvenlik Konseyi'ne bu ay başkanlık eden ABD'nin BM Daimi Büyükelçisi Samantha Power ise Türkiye ile Irak hükümetleri arasında siyasi diyalog çağrısı yaptıklarını belirterek, “Biz nasıl Irak hükümetiyle sıkı koordinasyon içinde ve onun onayıyla hareket ediyorsak, tüm ülkelerin de bunu yapması gerektiğine inanıyorum' diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Türkiye MusulRusya Güvenlik KonseyiDaimi Temsilcisi VitaliTürkiye Irak Güvenlik KonseyiTürkiyeSuriyeVitaliIŞİDIrakBüyükelçi Güvenlik KonseyiRusBüyükelçisi Muhammed AliHakim BağdatAnkara Musul TürkHakim Türk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24