‘Türkiye’nin tutumu pervasızca’



Rusya'nın BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Vitali Çurkin, Türkiye'nin Irak hükümetinin rızası olmadan ülkeye asker göndererek ‘pervasızca ve izah edilemeyecek bir şekilde' davrandığını söyledi.

Salı gecesi BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan kapalı toplantıda konuyu gündeme getiren Çurkin, Türkiye'nin eyleminin aynı zamanda uluslararası koalisyonun Suriye'de hükümetin onayı olmadan düzenlediği hava saldırılarının ‘yasallıktan uzak olduğunun' da bir yansıması olduğunu savundu

"Irak ve Türkiye arasındaki ikili görüşmeler sorunu çözerse, bu iyi" diyen Vitali Çurkin, “Türkiye'nin eylemleri IŞİD'e karşı savaş ve Irak'ın çıkarı uğruna gerçekleştiriliyorsa niye Irak hükümetinden izin alınmıyor?” sorusunu yöneltti..

Rus Büyükelçi, BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası hukuk ve egemenliğe saygının teyit edildiği ve IŞİD'e karşı dayanışma çağrısı yapan Rus tasarısı üzerinde uzlaşmaya varamamasını da eleştirdi.

“Görüşmeler iyi gidiyor”

Diğer yandan Irak'ın BM nezdindeki Büyükelçisi Muhammed Ali el Hakim, Bağdat ve Ankara'nın Musul'daki Türk askerleri konusunu ikili temaslarla çözmeye çalıştığını belirterek, sürecin iyi gittiğini düşündüğünü söyledi. El Hakim, Türk askerlerinin sınırı illegal bir şekilde geçtiğini de savundu.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Halit Çevik de ülkesinin komşu Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine son derece saygılı olduğunu vurgulayarak sorunun çözümü için en başta gerekli olan şeyin zaman olduğunu kaydetti.

Güvenlik Konseyi'ne bu ay başkanlık eden ABD'nin BM Daimi Büyükelçisi Samantha Power ise Türkiye ile Irak hükümetleri arasında siyasi diyalog çağrısı yaptıklarını belirterek, “Biz nasıl Irak hükümetiyle sıkı koordinasyon içinde ve onun onayıyla hareket ediyorsak, tüm ülkelerin de bunu yapması gerektiğine inanıyorum' diye konuştu.