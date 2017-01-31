Türkiye'nin turizm geliri, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 29,7 azaldı!

Türkiye'nin turizm geliri 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 29,7 oranında azalarak 22,1 milyar dolar oldu.

Kişi başı ortalama harcama 705 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, turizm gelirinin yüzde 72,8’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 27,2’si ise yurtdışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.



Gelirin 18 milyar 495 milyon 978 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 611 milyon 462 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Kişi başı harcama 705 dolar

Kişi başına ortalama harcama 705 dolar, yabancıların ortalama harcaması 633 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 978 dolar oldu.