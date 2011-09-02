-Türkiye'nin Trablus büyükelçiliği yeniden faaliyette ANKARA (A.A) - 02.09.2011 - Libya'da son dönemde meydana gelen gelişmeler ışığında, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'nin bugün yeniden faaliyete geçmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni Trablus Büyükelçisi olarak atanması kararlaştırılan Dışişleri Bakanlığı Genel ve İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ali Kemal Aydın'ın beraberindeki personelle dün havayoluyla Ankara'dan Tunusu'a hareket ettiği, bugün de Tunus'tan karayoluyla Trablus'a geçeceği belirtildi.