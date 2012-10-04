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Dünya

'Türkiye'nin top ateşinde Suriyeli askerler öldü'

Türkiye'nin misilleme amacıyla açtığı top atışında Suriyeli askerlerin öldüğü iddia edildi

04 Ekim 2012 12:34

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düşen top mermisinin ardından Türkiye'nin Suriye'deki stratejik noktalara yönelik başlattığı harekat sonucu Suriyeli askerlerin öldüğü iddia edildi.

İhlas Haber Ajansı'nın iddiasına göre; Türkiye'nin misilleme amacıyla açtığı top atışında Suriyeli askerlerin öldüğü bilgisine yer verildi.

İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'den atılan havan mermilerinin Türkiye'ye düşmesi üzerine yapılan top atışında Tel Abyad sınırındaki bir ordu karakolunun vurulduğunu öne sürdü.

Muhaliflere yakınlığıyla bilinen kuruluş, karakoldaki çok sayıda askerin hayatını kaybettiğini iddia etti.

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