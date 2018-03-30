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Türkiye'nin tepkisine yol açan ziyaretin fotoğrafı

DİYARBAKIR, (DHA)- SURİYE'nin kuzeyinde faaliyet yürütülen ve ana omurgasını terör örgütü PYD/YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri, YPG, YPJ ve Demokratik Halk Hareketi'nden oluşan Suriye heyetinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ziyaretinin

30 Mart 2018 16:14

DİYARBAKIR, (DHA)- SURİYE\'nin kuzeyinde faaliyet yürütülen ve ana omurgasını terör örgütü PYD/YPG\'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri, YPG, YPJ ve Demokratik Halk Hareketi\'nden oluşan Suriye heyetinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ziyaretinin öncesinde Elysee Sarayı girişinde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. 
Türkiye\'nin tepkisini çeken Paris\'teki Elysee Sarayı\'nda gerçekleşen ziyarete, Suriye heyetinde PYD eski eş başkanı ve Demokratik Halk Hareketi (TEV-DEM) eş başkanı Asya Abdullah, sözde Afrin Kantonu yürütme meclisi eş başkanı Hevin Reşîd, sözde dışilişkiler konseyi eş başkanı Siham Qiryo, sözde Yürütme Konseyi üyesi Faner Gaêt, Demokratik Suriye Güçleri\'nin (DSG) sözde dışilişkiler sorumlusu Redur Xelil, terör örgütü YPJ sözcüsü Nesrin Abdullah ve Kuzey Suriye sözde özerk yönetimi Fransa temsilcisi Dr. Xalid İsa yer aldı.
Yaklaşık 1 saat süren görüşmeden önce Suriye heyetinin sarayın girişinde çektirdiği fotoğraf paylaşıldı.
Bu arada dünkü ziyarette yer alan Asya Abdullah ve Nesrin Abdullah Şubat 2015\'te de aynı sarayda eski Cumhurbaşkanı François Hollande ile görüşmüştü.

FOTOĞRAFLI

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